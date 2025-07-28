«Сжёг мосты»: лидер ФК «Уфа» Олег Баклов ушел к Бердыеву после конфликта. Кто теперь на воротах?

ФК «Уфа» остался без основного вратаря. Олег Баклов, который два года играл за команду, расторг контракт и уехал в Азербайджан. Фанаты возмущены, а на воротах теперь ветеран и 15-летний юниор

Футбольный клуб «Уфа» лишился своего основного голкипера Олега Баклова. Вратарь, который два сезона был лидером команды, расторг контракт и перешел в азербайджанский клуб «Туран Товуз» под руководством Курбана Бердыева, пишет Азия Плюс. Это событие вызвало бурную реакцию среди болельщиков и оставило команду с ветераном и 15-летним юниором на воротах.

Конфликт и уход

Уходу Баклова предшествовал открытый конфликт с тренерским штабом. По сообщениям СМИ, во время тренировочной игры вратарь, пропустив гол, самовольно покинул поле, проигнорировав замечания тренера. Этот демарш стал поворотной точкой, после которой Баклова отстранили от тренировок с основой.

Ситуация усугубилась с возвращением в клуб 37-летнего ветерана и легенды «Уфы» Александра Беленова. Почти сразу после его подписания Баклов был выставлен на трансфер, так как клуб, по-видимому, не мог позволить себе двух высокооплачиваемых вратарей.

Конфликт дошел и до юридической плоскости: Баклов подавал заявление в Палату по разрешению споров РФС. Однако до заседания дело не дошло — сторонам удалось договориться и расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Реакция болельщиков и ситуация в команде

В социальных сетях клуба мнения фанатов разделились. Часть болельщиков благодарит Баклова за два ярких сезона и помощь в выходе в Первую лигу, где он вошел в тройку лучших по количеству сейвов. Другие считают его уход некрасивым поступком и «сжиганием мостов».

Уход лидера совпал с неудачным стартом сезона. «Уфа» проиграла воронежскому «Факелу» (0:1) и сейчас находится на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги с одним очком. Теперь основная нагрузка ляжет на ветерана Александра Беленова, а его дублерами станут Алексей Чернов и 15-летний Александр Лясов.