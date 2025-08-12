Главная » Спорт
Суд утвердил мировое соглашение «Салавата Юлаева» по долгу за инвентарь

«Салават Юлаев» наконец-то договорился с поставщиком. Клуб выплатит 15,8 млн долга за инвентарь, но зато сэкономит на неустойке. Судебное производство прекращено.
©ХК "Салават Юлаев"

Производство по делу о долгах хоккейного клуба «Салават Юлаев» прекращено. Арбитражный суд Кировской области утвердил мировое соглашение между уфимцами и предпринимателем Рудольфом Пермяковым, который требовал почти 16 миллионов рублей, пишет РБК-Уфа.

По условиям сделки, клуб обязался до 7 августа погасить всю сумму долга за спортинвентарь — 15,8 миллиона. Вдобавок «Салават» оплатит судебные издержки на 115,6 тысячи рублей. Зато юлаевцев полностью освободили от уплаты неустоек и прочих убытков.

Стороны договорились, что расходы на юристов каждая покрывает самостоятельно. Если клуб нарушит условия, истец сможет потребовать принудительного взыскания всей суммы. Сам предприниматель пока не комментирует, поступили ли деньги на его счёт.

Эта судебная тяжба тянулась с весны. Поставщик из Кировской области, владеющий несколькими хоккейными фирмами, утверждал, что клуб не расплатился за инвентарь, отгруженный ещё в 2023 году. При этом, по его словам, поставки 2025 года оплачивались исправно.

Клуб отмалчивался и не давал комментариев по поводу претензий. Теперь же, похоже, менеджмент решил, что худой мир лучше доброй ссоры, и пошёл на соглашение.

Для уфимского клуба это далеко не единственный финансовый спор в 2025 году. Менеджмент работает в режиме пожарной команды, пытаясь потушить сразу несколько очагов. Ранее клуб заключил мировые соглашения по искам от благотворительного фонда «Урал» и его дочерней компании на общую сумму 270 миллионов рублей.

Однако и там не всё гладко. Истцам пришлось подавать заявления о принудительном исполнении этих соглашений. Кроме того, в конце июля ещё один иск к «Салавату» на 109,3 миллиона рублей подал застройщик «Садовое кольцо Уфа».

