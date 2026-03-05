Сучков после разгрома «Амура»: «Приятно играть с Кузнецовым и Ремпалом — за этим стоит много работы»

Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков — о победе над «Амуром» со счётом 4:1, взаимодействии с Кузнецовым и Ремпалом и выходе в плей-офф КХЛ.

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Амур» на выезде со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ 5 марта. Победа гарантировала юлаевцам место в плей-офф Кубка Гагарина.

Первое звено уфимцев принесло команде победу. Егор Сучков, забросивший вторую шайбу команды, отметил слаженность тройки с Кузнецовым и Ремпалом.

«За этим стоит много работы. Приятно играть с Евгением Кузнецовым и Шелдоном Ремпалом. Просто стараюсь действовать на максимум в каждом моменте», — рассказал нападающий.

Свой гол Сучков описал коротко, отдав должное партнёру:

«После выхода из зоны я был на хорошей скорости, и все побежали друг под друга. В целом всё сделал Шелдон Ремпал».

В первом периоде команды обменялись голами — 1:1. Во втором периоде гости дважды поразили ворота соперника и уверенно довели дело до победы. Точку поставил Девин Броссо, забивший в пустые ворота.

«Любая победа важна. Необходимо каждый матч стараться набирать максимум очков перед плей-офф», — подчеркнул Сучков.

«Салават Юлаев» после 62 матчей регулярного чемпионата набрал 70 очков и занимает пятое место в Восточной конференции. «Амур» с 55 очками расположился на девятой строчке Востока и продолжает борьбу за попадание в плей-офф, отставая от «Сибири» на три очка.

Накануне матча с «Амуром» юлаевцы обыграли «Адмирал» во Владивостоке — 2:1 по буллитам, где отличились Евгений Кузнецов и вратарь Илья Коновалов. Главный тренер Виктор Козлов после победы над «Амуром» отметил грамотные командные действия.

К слову, нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский по итогам февраля вошёл в символическую сборную лучших новичков КХЛ — с голом, двумя передачами и победными буллитами против «Трактора».