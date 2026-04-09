Сучков после 0:1 с «Локомотивом»: «Мы уже проходили такое — вернёмся лучше»

Нападающий уфимского клуба прокомментировал поражение в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

8 апреля в Ярославле «Салават Юлаев» потерпел поражение в стартовом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина от «Локомотива» — 0:1. Форвард уфимской команды Егор Сучков прокомментировал итоги встречи.

По словам хоккеиста, соперник действовал ровно так, как и ожидалось:

«Плотная игра, вязкий хоккей. К чему готовились, то и увидели от соперника».

Уфимцы терпели и ждали своего шанса, однако реализовать его не сумели.

«У меня был шанс сравнять, были ещё моменты, но это плей-офф, так случается», — отметил нападающий.

В концовке «Салават» усилил давление, однако вратарь ярославцев Даниил Исаев выручил команду в ключевых эпизодах. По словам Сучкова, уфимцы делали почти всё возможное: бросали и перекрывали обзор голкиперу.

Говоря о перспективах второй встречи, форвард обозначил вектор изменений:

«Наверное, где-то сыграть проще, пользоваться нашей сильной стороной — скоростью».

Сучков допустил, что при таком подходе «Локомотив» начнёт отходить назад, а инициатива перейдёт к уфимцам.

Напомним, в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — 2026 единственную шайбу на 18-й минуте второго периода забил Максим Шалунов с передач Рушана Рафикова и Максима Берёзкина. Счёт в серии стал 1-0 в пользу ярославцев.

В первом раунде плей-офф оба клуба преодолели свои пары с разной степенью трудности. «Локомотив» обыграл московский «Спартак» в пяти матчах (4-1), тогда как «Салават Юлаев» прошёл «Автомобилист» в шести встречах (4-2), одержав в решающем матче волевую победу во втором овертайме.

Уфимский клуб провёл непростой сезон. Несмотря на выход в полуфинал в прошлом году, в нынешней регулярке команда столкнулась с финансовыми трудностями и осенью опускалась на последнее место Востока, однако постепенно восстановилась и финишировала на пятой строчке конференции.

К слову, эти команды уже встречались в плей-офф годом ранее. В сезоне-2024/25 «Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в полуфинале Кубка Гагарина со счётом в серии 4-1. Второй матч нынешней четвертьфинальной серии запланирован на 10 апреля в Ярославле.