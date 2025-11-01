Стена из Череповца, казанский американец, снайпер из Омска и дебютант из Уфы: КХЛ назвала лучших игроков октября

Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам октября. Лауреатами стали представители «Северстали», «Ак Барса», «Авангарда» и «Салавата Юлаева».

Континентальная хоккейная лига официально представила список лучших игроков по результатам октябрьских матчей регулярного чемпионата. Специальная комиссия назвала лауреатов в четырёх традиционных номинациях, отметив хоккеистов из четырёх разных клубов.

Стена из Череповца

Лучшим голкипером второй раз за свою карьеру признали Александра Самойлова из «Северстали». Вратарь помог своей команде одержать семь побед в десяти играх, две из которых он отстоял «на ноль». Самойлов отразил 91,38% бросков при коэффициенте надёжности 1,99 и установил рекордную для месяца сухую серию — 134 минуты и 55 секунд.

Казанский американец

Среди защитников впервые отличился Митчелл Миллер, представляющий «Ак Барс». Американец за 11 встреч заработал 12 очков, забросив три шайбы и отдав девять результативных передач. Ни один матч он не закончил с отрицательным показателем полезности, достигнув общего значения «+9».

Снайпер из Омска

Награду лучшему форварду забрал Константин Окулов из «Авангарда». Нападающий набрал 15 очков (5+10) в 11 играх прошедшего месяца. В двух матчах, против «Адмирала» и «Автомобилиста», именно его шайбы стали для команды победными.

Уфимский дебютант

В категории «Лучший новичок» дебютную награду получил Александр Жаровский, выступающий за «Салават Юлаев». Молодой форвард записал на свой счёт 12 очков (4+8) в 12 матчах. Его показатель полезности составил «+3».

А кто ещё?

Помимо официальных лауреатов, в октябре ярко проявили себя и другие хоккеисты. Например, американский нападающий минского «Динамо» Сэм Энас за 10 игр набрал 11 очков (7+4). А канадский защитник «Авангарда» Максим Лажуа за девять встреч заработал 10 баллов, став одним из самых результативных игроков обороны в лиге.