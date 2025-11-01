0
5 часов
Спорт

Стена из Череповца, казанский американец, снайпер из Омска и дебютант из Уфы: КХЛ назвала лучших игроков октября

Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам октября. Лауреатами стали представители «Северстали», «Ак Барса», «Авангарда» и «Салавата Юлаева».
александр жаровский
©ХК "Салават Юлаев"

Континентальная хоккейная лига официально представила список лучших игроков по результатам октябрьских матчей регулярного чемпионата. Специальная комиссия назвала лауреатов в четырёх традиционных номинациях, отметив хоккеистов из четырёх разных клубов.

Содержание
  1. Стена из Череповца
  2. Казанский американец
  3. Снайпер из Омска
  4. Уфимский дебютант
  5. А кто ещё?

Стена из Череповца

Лучшим голкипером второй раз за свою карьеру признали Александра Самойлова из «Северстали». Вратарь помог своей команде одержать семь побед в десяти играх, две из которых он отстоял «на ноль». Самойлов отразил 91,38% бросков при коэффициенте надёжности 1,99 и установил рекордную для месяца сухую серию — 134 минуты и 55 секунд.

Казанский американец

Среди защитников впервые отличился Митчелл Миллер, представляющий «Ак Барс». Американец за 11 встреч заработал 12 очков, забросив три шайбы и отдав девять результативных передач. Ни один матч он не закончил с отрицательным показателем полезности, достигнув общего значения «+9».

Снайпер из Омска

Награду лучшему форварду забрал Константин Окулов из «Авангарда». Нападающий набрал 15 очков (5+10) в 11 играх прошедшего месяца. В двух матчах, против «Адмирала» и «Автомобилиста», именно его шайбы стали для команды победными.

Уфимский дебютант

В категории «Лучший новичок» дебютную награду получил Александр Жаровский, выступающий за «Салават Юлаев». Молодой форвард записал на свой счёт 12 очков (4+8) в 12 матчах. Его показатель полезности составил «+3».

А кто ещё?

Помимо официальных лауреатов, в октябре ярко проявили себя и другие хоккеисты. Например, американский нападающий минского «Динамо» Сэм Энас за 10 игр набрал 11 очков (7+4). А канадский защитник «Авангарда» Максим Лажуа за девять встреч заработал 10 баллов, став одним из самых результативных игроков обороны в лиге.

Похожие записи
0
01.11.2025
Спорт

«Прививка безденежьем и ставка на молодежь»: Пашков объяснил феномен успеха «Салавата Юлаева» в последних матчах

хоккеисты
«Салавату Юлаеву» пророчили дно таблицы, а он ворвался в плей-офф. Олимпийский чемпион Пашков считает, что уфимцы тащат за счёт тренера и молодёжи.
0
01.11.2025
Спорт

Форварда «Салавата Юлаева» Девина Броссо отправили на скамейку штрафников за рыцарство

Девин Броссо
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Девин Броссо не сможет помочь команде в следующей игре. КХЛ наказала канадца за драку, в которой он заступился за своего голкипера.
0
01.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» нашёл нового стража ворот до конца чемпионата

Илья Коновалов
В уфимском «Салавате Юлаеве» — кадровые перестановки. Клуб заключил контракт с 27-летним Ильёй Коноваловым, который заменит Александра Самонова.
0
31.10.2025
Спорт

«Ребята на зубах вытащили матч»: Виктор Козлов о победе «Салавата Юлаева» над «Адмиралом» в Уфе

Виктор Козлов
Уфимский «Салават Юлаев» одержал пятую победу кряду, разгромив «Адмирал» со счётом 5:0. Команда вошла в зону плей-офф, но тренер Виктор Козлов уже думает о битве с чемпионом.
0
31.10.2025
Спорт

«Вязовой держал нас в игре»: Василевский о разгроме «Адмирала» в Уфе

Алексей Василевский
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский назвал три ключа к разгромной победе над «Адмиралом». Это сейвы вратаря, самоотверженность и драка за голкипера.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.