Стало известно, ворота чьей команды будет защищать Александр Самонов после ухода из «Салавата Юлаева»

Голкипер Александр Самонов покидает уфимский «Салават Юлаев». 30-летнего вратаря обменяют в московский ЦСКА после не самого удачного старта сезона.

Александр Самонов, похоже, завершает свою карьеру в Уфе. Голкипер будет обменян в ЦСКА. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Причины обмена

Тридцатилетний вратарь покидает «Салават Юлаев» на фоне не самой блистательной статистики. В текущем сезоне Самонов провел 13 матчей. Его надёжность оказалась на уровне 3,05 пропущенной шайбы за игру.

Процент отражённых бросков голкипера тоже не впечатляет — всего 88,4%. Для вратаря топ-клуба это довольно скромные цифры. Видимо, они и стали одной из причин для обмена.

Замена найдена

Руководство уфимского клуба, кажется, подготовилось к уходу основного стража ворот. Недавно состав «Салавата» пополнил другой вратарь — Илья Коновалов. Он и должен будет заменить ушедшего Самонова.

Карьера игрока в башкирской команде началась в мае 2023 года. Таким образом, он отыграл за клуб чуть больше двух лет. Теперь его карьера продолжится в столице.

Давние слухи

Стоит отметить, что слухи о возможном переходе Самонова в ЦСКА циркулировали давно. Ещё весной 2024 года в прессе активно обсуждался этот трансфер, а некоторые источники называли его свершившимся фактом. Однако тогда сам хоккеист опровергал информацию, ссылаясь на действующий контракт до 2026 года и заявляя, что никуда не собирается.

По последним данным, армейский клуб действительно ищет усиление на вратарской позиции. По информации инсайдеров, ЦСКА планирует расстаться со своим нынешним голкипером Мартином. Так что нынешний обмен выглядит логичным шагом для обеих сторон.