0
5 часов
Спорт

Стало известно, ворота чьей команды будет защищать Александр Самонов после ухода из «Салавата Юлаева»

Голкипер Александр Самонов покидает уфимский «Салават Юлаев». 30-летнего вратаря обменяют в московский ЦСКА после не самого удачного старта сезона.
вратарь Александр Самонов
©rutube

Александр Самонов, похоже, завершает свою карьеру в Уфе. Голкипер будет обменян в ЦСКА. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Содержание
  1. Причины обмена
  2. Замена найдена
  3. Давние слухи

Причины обмена

Тридцатилетний вратарь покидает «Салават Юлаев» на фоне не самой блистательной статистики. В текущем сезоне Самонов провел 13 матчей. Его надёжность оказалась на уровне 3,05 пропущенной шайбы за игру.

Процент отражённых бросков голкипера тоже не впечатляет — всего 88,4%. Для вратаря топ-клуба это довольно скромные цифры. Видимо, они и стали одной из причин для обмена.

Замена найдена

Руководство уфимского клуба, кажется, подготовилось к уходу основного стража ворот. Недавно состав «Салавата» пополнил другой вратарь — Илья Коновалов. Он и должен будет заменить ушедшего Самонова.

Карьера игрока в башкирской команде началась в мае 2023 года. Таким образом, он отыграл за клуб чуть больше двух лет. Теперь его карьера продолжится в столице.

Давние слухи

Стоит отметить, что слухи о возможном переходе Самонова в ЦСКА циркулировали давно. Ещё весной 2024 года в прессе активно обсуждался этот трансфер, а некоторые источники называли его свершившимся фактом. Однако тогда сам хоккеист опровергал информацию, ссылаясь на действующий контракт до 2026 года и заявляя, что никуда не собирается.

По последним данным, армейский клуб действительно ищет усиление на вратарской позиции. По информации инсайдеров, ЦСКА планирует расстаться со своим нынешним голкипером Мартином. Так что нынешний обмен выглядит логичным шагом для обеих сторон.

Похожие записи
0
02.11.2025
Спорт

Победная серия «Салавата Юлаева» прервалась в Уфе: уфимцы уступили «Локомотиву» 1:4

хоккеисты
«Салават Юлаев» прервал свою серию из пяти побед. Уфимцы на домашнем льду крупно уступили действующему чемпиону КХЛ — ярославскому «Локомотиву».
0
02.11.2025
Спорт

Победная серия «Салавата Юлаева» прервалась: Козлов объяснил поражение 1:4 от «Локомотива»

виктор козлов
Пятиматчевая победная серия «Салавата Юлаева» прервалась. Наставник команды Виктор Козлов рассказал, почему уфимцы не смогли одолеть «Локомотив» со счётом 1:4.
0
02.11.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Фаизов объяснил, почему команда проиграла «Локомотиву»

Артур Фаизов
Форвард «Салавата Юлаева» Артур Фаизов объяснил, почему команда проиграла «Локомотиву» 1:4. Победная серия прервалась, и, по мнению хоккеиста, дело не только в невезении.
0
01.11.2025
Спорт

Стена из Череповца, казанский американец, снайпер из Омска и дебютант из Уфы: КХЛ назвала лучших игроков октября

александр жаровский
Континентальная хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам октября. Лауреатами стали представители «Северстали», «Ак Барса», «Авангарда» и «Салавата Юлаева».
0
01.11.2025
Спорт

«Прививка безденежьем и ставка на молодежь»: Пашков объяснил феномен успеха «Салавата Юлаева» в последних матчах

хоккеисты
«Салавату Юлаеву» пророчили дно таблицы, а он ворвался в плей-офф. Олимпийский чемпион Пашков считает, что уфимцы тащат за счёт тренера и молодёжи.
0
01.11.2025
Спорт

Форварда «Салавата Юлаева» Девина Броссо отправили на скамейку штрафников за рыцарство

Девин Броссо
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Девин Броссо не сможет помочь команде в следующей игре. КХЛ наказала канадца за драку, в которой он заступился за своего голкипера.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.