0
2 часа
Спорт

Стали известны зарплаты игроков «Салавата Юлаева» и «Торпедо»

«Салават Юлаев» начинает сезон с бюджетом меньше, чем у «Торпедо». При этом уфимские топы получают приличные деньги. Разбираемся в финансовой кухне.
хоккеисты салавата юлаева
©ХК "Салават Юлаев"

По данным портала Уфа1, перед стартом сезона в КХЛ уфимский клуб оказался в интересной ситуации. С одной стороны, команда переживает не лучшие финансовые времена, а с другой — контракты её лидеров заставляют удивиться. Особенно на фоне их первых соперников из Нижнего Новгорода.

Общий фонд оплаты труда у нижегородцев оказался на 54 миллиона больше уфимского. Волжане тратят на свой состав из 24 хоккеистов 538 млн рублей. Самый дорогой игрок «Торпедо» — белорус Иван Кульбаков с контрактом на 40 миллионов.

Кстати, вторым по доходам в Нижнем стал экс-юлаевец Михаил Науменков. Ему платят 37 миллионов, хотя в Уфе его ценили на все 60. Ещё несколько человек в «Торпедо» имеют солидные контракты, но без резких скачков.

Юлаевец Александр Хмелевский с окладом в 80 миллионов рублей получает вдвое больше второго номера в списке, Алексея Василевского. У того «всего» 40 миллионов.

В итоге пятёрка самых дорогих хоккеистов Уфы обходится клубу в 225 миллионов рублей. У «Торпедо» аналогичный показатель скромнее — 177 миллионов.

Ранее Ньюс-Баш сообщал о том, что в текущем сезоне «Салават Юлаев» стремится уложиться в пол зарплат КХЛ, который составляет 475 миллионов рублей. Это заставляет руководство считать каждую копейку и очень выборочно подходить к контрактам.

Поэтому клуб и пошёл на серьёзное сокращение расходов. По данным «Спорт-Экспресса», команду покинули игроки с огромными окладами, например, канадец Джош Ливо, чей контракт оценивался в 110 миллионов рублей за сезон. Расчистка ведомости позволила сохранить других ключевых хоккеистов, но сделала состав менее сбалансированным по деньгам.

Похожие записи
0
03.09.2025
Спорт

В «Салавате Юлаеве» определились с основным вратарём на новый сезон

вратарь Александр Самонов
Виктор Козлов твёрдо решил: Александр Самонов — основной голкипер «Салавата». Наставник объяснил, почему опыт победил молодость и причём тут «Сиэтл».
0
03.09.2025
Спорт

Козлов: «Салават Юлаев» в новом сезоне сделает ставку на характер и борьбу

главный тренер хк салават юлаев виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов раскрыл план на сезон после потери мастеров. Клуб сделает ставку на характер, агрессию и молодых «злых собак», готовых биться за результат.
0
03.09.2025
Спорт

Козлов — об уходе легионеров и новом первом звене «Салавата Юлаева»

тренер салавата юлаева виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов — о новой реальности клуба. Вместо звёздных легионеров — надёжные работяги, а вместо града шайб — работа в обороне.
0
21.08.2025
Спорт

Баширов раскрыл детали разрыва с Ливо

джош ливо
Джошуа Ливо покинул «Салават Юлаев». Гендиректор Ринат Баширов рассказал, что дело не в простом капризе, а в долгой истории с паспортом и нежелании игрока выступать за клуб.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.