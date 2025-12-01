0
2 минуты
Спорт

Стали известны сочетания игроков «Салавата Юлаева» на матч против ЦСКА

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» определил сочетания игроков на гостевую встречу регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Тренерский штаб уфимского клуба утвердил заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ против столичного ЦСКА. Встреча состоится 1 декабря в 19:30 по московскому времени на льду «ЦСКА Арены». Ворота гостей с первых минут будет защищать Семён Вязовой, его сменщиком назначен Илья Коновалов.

Звенья атаки

Первую тройку нападения сформировали Филип Броссо, Джастин Родуолд и Александр Хохлачев, в паре защиты — Тайлер Стюарт и Артём Кулик. Во втором сочетании выйдут форварды Михаил Сучков, Артём Пименов и Шелдон Ремпал, которых в обороне поддержат Григорий Панин и Алексей Василевский. Третье звено — это нападающие Андрей Алалыкин, Александр Жаровский и Максим Кузнецов вместе с защитниками Александром Цулыгиным и Сергеем Варловым.

Четвёртое звено и ротация

Четвёртая линия атаки представлена Денисом Яном, Владиславом Ефремовым и Егором Фаизовым. Обороняться в этом сочетании предстоит Александру Комарову и Никите Зоркину, который вернулся в состав после пропуска предыдущих игр. Также в заявку после паузы включен нападающий Максим Кузнецов.

«Салават Юлаев» прибыл в Москву с серией из двух побед, занимая девятую строчку в Восточной конференции с 27 очками в 30 матчах. ЦСКА располагается на пятом месте Запада. В прошлом сезоне армейцы дважды обыграли уфимцев — 2:0 и 4:2.

