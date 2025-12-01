Стали известны сочетания игроков «Салавата Юлаева» на матч против ЦСКА

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» определил сочетания игроков на гостевую встречу регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА.

Тренерский штаб уфимского клуба утвердил заявку на матч регулярного чемпионата КХЛ против столичного ЦСКА. Встреча состоится 1 декабря в 19:30 по московскому времени на льду «ЦСКА Арены». Ворота гостей с первых минут будет защищать Семён Вязовой, его сменщиком назначен Илья Коновалов.

Звенья атаки

Первую тройку нападения сформировали Филип Броссо, Джастин Родуолд и Александр Хохлачев, в паре защиты — Тайлер Стюарт и Артём Кулик. Во втором сочетании выйдут форварды Михаил Сучков, Артём Пименов и Шелдон Ремпал, которых в обороне поддержат Григорий Панин и Алексей Василевский. Третье звено — это нападающие Андрей Алалыкин, Александр Жаровский и Максим Кузнецов вместе с защитниками Александром Цулыгиным и Сергеем Варловым.

Четвёртое звено и ротация

Четвёртая линия атаки представлена Денисом Яном, Владиславом Ефремовым и Егором Фаизовым. Обороняться в этом сочетании предстоит Александру Комарову и Никите Зоркину, который вернулся в состав после пропуска предыдущих игр. Также в заявку после паузы включен нападающий Максим Кузнецов.

«Салават Юлаев» прибыл в Москву с серией из двух побед, занимая девятую строчку в Восточной конференции с 27 очками в 30 матчах. ЦСКА располагается на пятом месте Запада. В прошлом сезоне армейцы дважды обыграли уфимцев — 2:0 и 4:2.