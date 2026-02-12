Стала известна причина смерти экс-форварда «Салавата Юлаева» Артема Федорова

Стали известны обстоятельства смерти 32-летнего хоккеиста Артема Федорова. Источники сообщают о тяжелом аутоиммунном заболевании.

Бывший нападающий уфимского клуба Артем Федоров скончался в возрасте 32 лет. Причиной смерти стало тяжелое аутоиммунное заболевание, из-за которого спортсмен ранее завершил профессиональную карьеру.

Причина смерти: рассеянный склероз и сравнение с онкологией

Издание «СтарХит» со ссылкой на окружение хоккеиста сообщило, что жизнь Федорова оборвал рассеянный склероз. Это хроническое заболевание, при котором иммунная система организма атакует собственные нервные волокна головного и спинного мозга.

Знакомые игрока в разговоре с журналистами отметили агрессивный характер болезни. По тяжести течения и последствиям для организма они сравнили недуг Федорова с онкологией. Врачи диагностировали проблемы со здоровьем еще в 2023 году. Это вынудило нападающего уйти из большого спорта.

Похороны в Химках: как простились с хоккеистом 11 февраля

Траурная церемония состоялась 11 февраля в подмосковных Химках. Отпевание прошло в храме Успения Пресвятой Богородицы. Артема Федорова похоронили на Машкинском кладбище.

Карьера в КХЛ: сезон в «Салавате» и уход из спорта в 2023 году

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Федоров сыграл 376 матчей и набрал 186 очков. За «Салават Юлаев» форвард выступал в сезоне 2017/2018.

Помимо уфимского клуба, нападающий защищал цвета московских «Динамо» и «Спартака», петербургского СКА. Последней командой в его биографии стал ХК «Сочи», где он играл до завершения карьеры.

Реакция клубов КХЛ и молчание о диагнозе

Информация о смерти хоккеиста появилась в минувшие выходные. Пресс-службы клубов, за которые выступал Федоров, официально подтвердили факт кончины и выразили соболезнования семье, однако не стали публиковать подробности.