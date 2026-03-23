Спронг перед плей-офф с «Салаватом Юлаевым»: «Жаль, что не оказался здесь раньше»

Форвард «Автомобилиста» Даниэль Спронг высказался о готовности команды перед серией плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Первый матч состоится 23 марта в Екатеринбурге.

Нидерландский нападающий, перешедший в клуб в январе этого года, заявил, что доволен адаптацией в команде. По его словам, у него сложилось хорошее взаимодействие с партнёром по звену Шаровым.

«Жаль, что не оказался здесь раньше. У «Салавата» отличная команда, которая здорово играет. Из их игроков знаю Кузнецова, Броссо, немного Ремпала», — приводит слова Спронга пресс-служба екатеринбургского клуба.

Спронг подчеркнул: матчи плей-офф принципиально отличаются от регулярного сезона — команды стремятся свести ошибки к минимуму. По словам форварда, и он, и вся команда готовы к серии.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона 2025/26 «Автомобилист» занял четвёртое место в Восточной конференции с 84 очками в 68 матчах, а «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на пятой строчке с 78 очками в 68 встречах. Серия первого раунда плей-офф стартует 23 марта, второй матч запланирован на 25 марта в Екатеринбурге.

Даниэль Спронг перешёл из ЦСКА в «Автомобилист» 10 января 2026 года в обмен на денежную компенсацию. За екатеринбургский клуб нидерландец провёл результативную вторую половину сезона: в частности, 15 февраля оформил хет-трик в ворота «Металлурга» (8:1), а также набирал очки в пяти матчах подряд.

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат домашней победой над ХК «Сочи» со счётом 2:1. До этого, в предпоследнем матче, уфимский клуб обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:0 — в той игре голкипер Семён Вязовой отразил 39 бросков и сыграл на ноль. Уфимский клуб закрепился на пятом месте в конференции и в плей-офф встретится с «Автомобилистом».