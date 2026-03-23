Спронг перед плей-офф с «Салаватом Юлаевым»: «Жаль, что не оказался здесь раньше»

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг рассказал о настрое команды перед стартом серии первого раунда Кубка Гагарина против уфимского клуба.
Даниэль Спронг
©ХК "Автомобилист"

Форвард «Автомобилиста» Даниэль Спронг высказался о готовности команды перед серией плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым». Первый матч состоится 23 марта в Екатеринбурге.

Нидерландский нападающий, перешедший в клуб в январе этого года, заявил, что доволен адаптацией в команде. По его словам, у него сложилось хорошее взаимодействие с партнёром по звену Шаровым.

«Жаль, что не оказался здесь раньше. У «Салавата» отличная команда, которая здорово играет. Из их игроков знаю Кузнецова, Броссо, немного Ремпала», — приводит слова Спронга пресс-служба екатеринбургского клуба.

Спронг подчеркнул: матчи плей-офф принципиально отличаются от регулярного сезона — команды стремятся свести ошибки к минимуму. По словам форварда, и он, и вся команда готовы к серии.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата КХЛ сезона 2025/26 «Автомобилист» занял четвёртое место в Восточной конференции с 84 очками в 68 матчах, а «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на пятой строчке с 78 очками в 68 встречах. Серия первого раунда плей-офф стартует 23 марта, второй матч запланирован на 25 марта в Екатеринбурге.

Даниэль Спронг перешёл из ЦСКА в «Автомобилист» 10 января 2026 года в обмен на денежную компенсацию. За екатеринбургский клуб нидерландец провёл результативную вторую половину сезона: в частности, 15 февраля оформил хет-трик в ворота «Металлурга» (8:1), а также набирал очки в пяти матчах подряд.

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат домашней победой над ХК «Сочи» со счётом 2:1. До этого, в предпоследнем матче, уфимский клуб обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:0 — в той игре голкипер Семён Вязовой отразил 39 бросков и сыграл на ноль. Уфимский клуб закрепился на пятом месте в конференции и в плей-офф встретится с «Автомобилистом».

Похожие записи
0
23.03.2026
Спорт

«Эмоции зашкаливали»: нападающий «Салавата Юлаева» подвёл итоги первого матча плей-офф с «Автомобилистом»

Денис Ян
Форвард «Салавата Юлаева» Денис Ян прокомментировал поражение от «Автомобилиста» в первом матче плей-офф КХЛ.
0
23.03.2026
Спорт

Козлов после поражения от «Автомобилиста»: «Бежать с шашками — чревато»

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал стартовое поражение в серии плей-офф КХЛ и объяснил, почему команда не смогла навязать свой темп.
0
23.03.2026
Спорт

Заварухин раскрыл план «Автомобилиста» на серию с «Салаватом Юлаевым»

Николай Заварухин
Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о ставке на оборону, скоростной игре и кадровых вопросах перед стартом плей-офф КХЛ.
0
19.03.2026
Спорт

«С реализацией совсем беда»: тренер «Нефтехимика» — о поражении 0:3 от «Салавата Юлаева»

хоккеисты
Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» и объяснил отсутствие защитника Динара Хафизуллина.
0
18.03.2026
Спорт

«Рождение ребёнка пошло на пользу»: Козлов — о дубле Алалыкина в матче с «Нефтехимиком»

Виктор Козлов
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Алалыкин оформил дубль, Вязовой отыграл на ноль.
0
18.03.2026
Спорт

«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» 3:0 и узнал соперника по плей-офф КХЛ

Данил Алалыкин
Уфимский клуб закрепился на пятом месте в конференции и встретится с «Автомобилистом» в первом раунде Кубка Гагарина.
0
15.03.2026
Спорт

Жаровский — о победе над «Шанхаем»: первая шайба придала уверенности

Александр Жаровский
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (5:3) и объяснил спад команды в третьем периоде.
