Спорт

Спортсменка из Башкирии стала трёхкратной чемпионкой России по боксу

Башкирская боксёрша Азалия Аминева выиграла золото на чемпионате России среди женщин в Уфе.
Азалия Аминева
©Федерация бокса России

Азалия Аминева из Октябрьского в третий раз стала чемпионкой России по боксу, победив в весовой категории до 66 килограммов на турнире в Уфе. 23-летняя спортсменка укрепила позицию одной из сильнейших боксёрш страны, а Башкортостан подтвердил статус региона-лидера в развитии женского бокса.

Это уже третий национальный титул Аминевой — предыдущие она завоевала в 2022 и 2023 годах. Для сравнения: в женском боксе России лишь единицы спортсменок удерживают лидерство в своей весовой категории три сезона подряд.

Содержание
  1. Путь от детской секции до сборной
  2. «Красота — сила»
  3. Скандал на чемпионате мира
  4. Уфа собрала сильнейших
  5. Эмоции финала

Путь от детской секции до сборной

Азалия начала заниматься боксом в пять лет в родном Октябрьском. Её наставниками стали Василий и Александр Савкины — отец и сын, представляющие школу башкирского бокса.

Василий Савкин в советское время входил в число сильнейших боксёров республики. Сегодня его опыт передаётся новому поколению.

Такая преемственность — основа успехов региональной школы бокса.

«Красота — сила»

Вне ринга Аминева подчёркивает женственность и активно общается с болельщиками через социальные сети. На руке у спортсменки набита фраза «Красота — сила» — её личный девиз, объединяющий спорт и публичный образ.

По данным Федерации бокса России, Азалия Азаматовна Аминева родилась 30 апреля 2003 года. Имеет звание мастера спорта России международного класса. В её активе — титулы чемпионки Европы среди юниорок, чемпионки мира среди молодёжи, трёхкратной чемпионки России.

Скандал на чемпионате мира

В 2023 году женский чемпионат мира по боксу запомнился не только спортивными результатами. Алжирскую спортсменку Иман Хелиф, соперницу Аминевой, заподозрили в нарушении требований к участницам турнира.

Инцидент вызвал международный резонанс. Для Азалии это стало непростым опытом.

Уфа собрала сильнейших

Чемпионат России в Уфе собрал 163 спортсменки из примерно 50 регионов страны. Турнир подтвердил роль Башкортостана как одного из центров развития женского бокса в России.

Кроме Аминевой, золото завоевала выступающая за Уфу Юлия Чумгалакова (до 48 кг). Это её шестой титул чемпионки России — один из лучших показателей среди действующих спортсменок.

Третье место заняла Милена Борисова, также представляющая Башкортостан. Сразу три призовых места для региона на одном турнире — показатель работы местных тренерских школ.

Эмоции финала

После победы над Ангелиной Толстой из Санкт-Петербурга Азалия призналась: каждый финал вызывает сильное волнение.

«Одновременно приходят мандраж, гордость и чувство ответственности перед тренерами и болельщиками», — сказала спортсменка.

Ранее Минспорт России признал Башкортостан одним из лидеров по развитию спорта в стране. Успехи таких атлетов, как Аминева, подкрепляют эту оценку конкретными результатами.

