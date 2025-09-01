0
13 часов
Спорт

Спортсменка из Башкирии победила тайскую соперницу в тайском боксе

Спортсменка из башкирского Сибая вышла на ринг в Таиланде в национальном костюме и победила местную звезду. Рассказываем, как будущий математик стала грозой ринга.
зарина исламова
©Зарина Исламова - ВКонтакте

30 августа копилка спортивных побед Башкирии пополнилась золотом из Таиланда. Наша землячка Зарина Исламова одержала верх в поединке по тайскому боксу, одолев местную соперницу Sanehjan. Победу присудили решением судей.

Бой проходил на родине этого вида спорта. Поединок был напряжённым и шёл на равных. Но Зарина, выйдя на ринг в традиционном башкирском буреке и селтәре, смогла переломить ход встречи в свою пользу.

После победы девушка поделилась эмоциями. Она сказала, что для неё это огромная честь — выступать на легендарном стадионе и представлять не только Россию, но и родную республику с городом Сибай.

За пределами ринга жизнь Зарины течёт совсем в другом русле. Её мама так переживает, что никогда не смотрит бои, узнавая результат по телефону. Отец же, наоборот, полностью поддерживает увлечение дочери. А ещё у боксёрши есть сестра-двойняшка Розалина — её полная противоположность, настоящая «девочка-девочка».

Тайским боксом Исламова занимается уже более 11 лет. Говорит, что характер закаляла ещё в школе, где не боялась давать отпор мальчишкам. Сейчас она не только дерётся сама, но и тренирует юное поколение в сибайском клубе «Чёрный дракон».

Параллельно со спортивной карьерой, которая недавно перешла на профессиональный уровень, Зарина получает высшее образование. Она учится в Сибайском филиале УУНиТ на естественно-математическом факультете. Такой вот универсальный солдат.

