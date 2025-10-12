0
3 часа
Спорт

«Спокойно оцениваем последнее место»: форвард «Салавата» объяснил, как команда выйдет из кризиса

Форвард «Салавата Юлаева» Денис Ян прокомментировал последнее место команды в конференции. По его словам, в коллективе нет паники, а главная цель — плей-офф.
денис ян
©ХК "Салават Юлаев"

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян заявил «Чемпионату«, что команда спокойно относится к последнему месту в конференции после поражения от «Спартака». По его словам, главная цель — выход в плей-офф, а текущие трудности — это возможность для роста молодых хоккеистов.

Несмотря на неудачный результат в матче 10 октября, Ян считает, что игра со «Спартаком» была равной, и уфимцы боролись до конца, имея шансы сравнять счет. Он подчеркнул, что в команде нет паники из-за положения в турнирной таблице.

«Спокойно оцениваем, сезон длинный, ещё много игр. Наша цель – попасть в плей-офф, об этом и думаем», — приводит слова Яна пресс-служба клуба.

Форвард также согласился с мнением главного тренера Виктора Козлова о том, что команде нужно «набить шишки». По его мнению, нынешний сезон — это огромный шанс для молодых игроков, которые получают много игрового времени и ценный опыт, что в будущем должно усилить команду.

Встреча, прошедшая 10 октября в Москве на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 1:2 в пользу «Спартака». В составе хозяев шайбы забросили Нейтан Тодд и Лукас Локхарт. Единственный гол у уфимцев забил Денис Ян в третьем периоде при игре в большинстве. Это поражение стало для «Салавата Юлаева» девятым в двенадцати матчах с начала сезона, в результате чего команда с 8 очками занимает последнее место в Восточной конференции.

Похожие записи
0
09.10.2025
Спорт

Тренер «Салавата Юлаева» требует от команды повзрослеть после поражения от «Динамо»

виктор козлов
Виктор Козлов жёстко оценил игру «Салавата Юлаева» в проигранном матче с «Динамо» (1:4). Тренер считает, что шквал удалений сломал игру, а хоккеистам пора прекращать «стрелять себе в ногу» и взрослеть.
0
09.10.2025
Спорт

Уфимцы провалили выездной матч против московского «Динамо»

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл московскому «Динамо» 1:4. Команда вроде бы и контролировала игру, но шайба в ворота просто не шла. Гол престижа на счету Цулыгина.
0
08.10.2025
Спорт

«Салават Юлаев» продал лучшего снайпера МХЛ в СКА за 10 млн рублей

клюшка с шайбой
«Салават Юлаев» продал своего воспитанника и лучшего снайпера МХЛ Максима Ильичева в СКА за 10 млн. Форвард вернулся в Уфу летом и уехал, не сыграв ни одного матча.
0
05.10.2025
Спорт

Одна ошибка решила всё: Крикунов нашёл виновных в проигрыше «Салавату Юлаеву»

Владимир Крикунов
Владимир Крикунов не сдержал эмоций после проигрыша «Салавату Юлаеву». Тренер «Сочи» нашёл виновных, указал на нехватку характера и объявил о завершении карьеры.
0
05.10.2025
Спорт

Виктор Козлов: «юлаевцы» чуть не упустили победу в матче с Сочи

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» объяснил, почему команда чуть не проиграла «Сочи» после бодрого старта. Козлов рассказал о тактических манёврах и дебюте новичков.
0
05.10.2025
Спорт

Антон Берлев объяснил, как «Салават Юлаев» будет побеждать дальше

хоккеисты
Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Берлев подвел итоги матча с «Сочи». Он считает, что команда должна использовать позитивный настрой для будущих побед.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.