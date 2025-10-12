«Спокойно оцениваем последнее место»: форвард «Салавата» объяснил, как команда выйдет из кризиса

Форвард «Салавата Юлаева» Денис Ян прокомментировал последнее место команды в конференции. По его словам, в коллективе нет паники, а главная цель — плей-офф.

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян заявил «Чемпионату«, что команда спокойно относится к последнему месту в конференции после поражения от «Спартака». По его словам, главная цель — выход в плей-офф, а текущие трудности — это возможность для роста молодых хоккеистов.

Несмотря на неудачный результат в матче 10 октября, Ян считает, что игра со «Спартаком» была равной, и уфимцы боролись до конца, имея шансы сравнять счет. Он подчеркнул, что в команде нет паники из-за положения в турнирной таблице.

«Спокойно оцениваем, сезон длинный, ещё много игр. Наша цель – попасть в плей-офф, об этом и думаем», — приводит слова Яна пресс-служба клуба.

Форвард также согласился с мнением главного тренера Виктора Козлова о том, что команде нужно «набить шишки». По его мнению, нынешний сезон — это огромный шанс для молодых игроков, которые получают много игрового времени и ценный опыт, что в будущем должно усилить команду.