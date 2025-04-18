«Спартак» разгромил «Салават Юлаев» со счётом 6:2 и повёл в серии плей-офф КХЛ 3:1

Попытка камбэка уфимцев после 0:3 не увенчалась успехом

«Спартак» одержал уверенную победу над «Салаватом Юлаевым» со счётом 6:2 в четвёртом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ, который состоялся 17 апреля на арене «Мегаспорт» в Москве. Красно-белые повели в серии 3:1, сделав весомую заявку на выход в полуфинал.

Москвичи с первых минут захватили инициативу, и первый период остался полностью за ними. Голкипер уфимцев капитулировал трижды после точных бросков Морозова, Мальцева и Филина.

Во втором периоде «Салават» попытался переломить ход встречи. Хафизуллин и Ливо зажгли красный свет за воротами хозяев, сократив отставание. Однако камбэк гостей так и не состоялся.

В заключительной двадцатиминутке Морозов оформил дубль, а Ружичка и Беляев окончательно похоронили надежды уфимцев, доведя счёт до разгромного. Тайм-аут «Салавата» в концовке матча не принёс результата.

Решающая встреча, которая может стать последней в серии, пройдёт 19 апреля в Уфе. Начало в 14:00.

— Чуда не произошло, спасибо за сезон! – написала в соцсетях Arina S.

— Судейство выглядело так будто бы судей купили, — считает Амир.

— Самим не стыдно так играть? Клоуны. Это уже смешно становится. Что с психологией у команды? Опять и снова это происходит. Как так можно безалаберно на выезде играть. Это не случайность, это уже закономерность. Сейчас вопрос только один — хватит ли смелости руководству признать свои ошибки и уйти, забрав с собой недотренера, физрука Козлова, — пишет Gutsy H.

— Да Салават Юлаев уже не тот, ваще расслабились позорно смотреть даже, — отмечает Lil F.

— Наши косячили конечно, но судьи отжигали. Козлов тактичен конечно всегда, но и он сегодня высказался в адрес судей! – комментирует игру Диана Л.

— В этом сезоне большой прорыв, вышли в 1/4. Козлов, пусть у себя на родине, Ладью тренирует, на большее не годится, — считает Марат.