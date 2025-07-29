«Спартак» подписал звезду, которую «Салават Юлаев» не смог себе позволить

Один из лидеров «Салавата Юлаева» Нэйтан Тодд перешёл в московский «Спартак». Уфимский клуб был вынужден отказаться от форварда из-за финансовых проблем и сокращения бюджета

Канадский нападающий Нэйтан Тодд, ярко отыгравший дебютный сезон в КХЛ за «Салават Юлаев», официально стал игроком московского «Спартака», пишет Чемпионат. Соглашение рассчитано на один год. Этот переход стал прямым следствием финансовых трудностей уфимского клуба, который ранее объявил о смене курса и сокращении платёжной ведомости.

В «Спартаке» базовая зарплата Тодда составит 45 миллионов рублей, что на 15 миллионов меньше, чем он получал в Уфе. Однако контракт хитро составлен: форвард может заработать солидные бонусы. За 20 набранных очков ему доплатят 20 миллионов, за 45 очков — ещё 10. А попадание в тройку лучших бомбардиров лиги принесёт ему дополнительные 30 миллионов.

Прошлый сезон 29-летний канадец провёл блестяще, набрав 52 (14+38) очка в 68 матчах регулярного чемпионата. Однако в плей-офф он получил травму и не смог помочь команде в решающих стадиях, где «Салават» добрался до полуфинала Кубка Гагарина — своего лучшего результата с 2019 года.

«Салават» сам отказался от продления контракта с Тоддом из-за накопившихся долгов. В межсезонье на игрока претендовали также «Сибирь» и «Ак Барс», но новосибирцам, по словам их генменеджера, помешали бюджетные ограничения.

Исход легионеров из Уфы на этом не закончился. Ранее клуб покинули канадец Шелдон Ремпал, ставший лучшим бомбардиром плей-офф и уехавший в НХЛ, а также Скотт Уилсон, перешедший в «Сибирь».

При этом в составе «Салавата» остаются два звёздных иностранца: Александр Хмелевский и Джошуа Ливо. Последний не только стал лучшим бомбардиром прошлой «регулярки», но и установил рекорд КХЛ по голам за сезон (49 шайб). Его оклад в новом сезоне составит 110 миллионов рублей — это самая большая зарплата в лиге.

Уфимский клуб пытается удержать бюджет в районе 500 миллионов рублей, что близко к новому «полу» зарплат в КХЛ (475 млн). Сейчас платёжка «Салавата» составляет 590 миллионов.