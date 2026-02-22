0
5 часов
«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в Уфе со счетом 5:3

Матч в Уфе завершился победой гостей. Хозяева трижды поразили ворота соперника, но пропустили пять шайб.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

22 февраля хоккеисты «Салавата Юлаева» уступили московскому «Спартаку» на льду «Уфа-Арены» со счетом 3:5. Поражение оставило башкирский клуб на пятом месте Восточной конференции, а победа гостей закрыла хоккейному клубу «Сочи» возможность выйти в плей-офф.

Как москвичи переломили ход встречи на Уфа Арене

По информации портала «Чемпионат», хозяева открыли счет на 4-й минуте: шайбу забросил Егор Сучков после передач Шелдона Ремпала и Евгения Кузнецова. За секунду до конца первого периода игрок москвичей Дмитрий Вишневский забил ответный гол.

Во втором периоде Кристиан Ярош вывел гостей вперед, а затем Даниил Гутик забил в большинстве. В третьем отрезке игры Гутик забросил свою вторую шайбу. На 54-й минуте Евгений Кузнецов забил второй гол за уфимцев, позже Александр Жаровский сократил разрыв до одной шайбы. На последних секундах встречи Михаил Мальцев бросил в пустые ворота и установил итоговый счет.

Что значит поражение юлаевцев для таблицы КХЛ

«Салават Юлаев» набрал 62 очка и сохранил за собой пятую строчку в Восточной конференции КХЛ. Команда уже обеспечила себе участие в кубковой стадии, поэтому результат игры не влияет на продолжение сезона. Победа «Спартака» закрепила москвичей на восьмой позиции Запада и математически лишила ХК «Сочи» шансов на выход в плей-офф.

Почему бюджет башкирского клуба повлиял на состав

Летом 2025 года «Салават Юлаев» изменил финансовую стратегию из-за долгов. Руководство клуба урезало зарплатный фонд. По этой причине команду покинул нападающий Нэйтан Тодд. Канадский легионер отыграл один сезон в Башкирии и перешел в «Спартак».

При этом менеджмент сохранил контракты с двумя ключевыми форвардами — Александром Хмелевским и Джошуа Ливо. По данным журналистов, зарплата Ливо достигает 110 миллионов рублей в год — это максимальная сумма в лиге. В прошлом сезоне этот хоккеист побил рекорд КХЛ, забросив 49 шайб за один регулярный чемпионат.

