«Собраться и идти дальше»: Глава Башкирии оценил выступление «Салавата Юлаева» в сезоне КХЛ 2025/2026

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании поблагодарил игроков, тренеров и руководство «Салавата Юлаева» по итогам завершённого хоккейного сезона.

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании обратился к генеральному директору хоккейного клуба «Салават Юлаев» Ринату Баширову и дал оценку выступлению команды в сезоне КХЛ 2025/2026.

Руководитель региона поблагодарил тренерский штаб и хоккеистов, признав, что сезон выдался непростым.

«Сезон был непростой, тяжело его начинали. Конечно, мы бы хотели, чтобы «Салават» прошёл дальше. Но спорт есть спорт — надо где-то уметь проигрывать. Самое главное — мобилизоваться и идти вперёд», — заявил Хабиров.

По его словам, клуб располагает всем необходимым для достижения высоких результатов:

«Наша команда имеет все основания выйти на самые высокие пьедесталы. Нужно собраться и идти дальше».

Уфимский клуб завершил розыгрыш Кубка Гагарина–2026 на стадии четвертьфинала, уступив ярославскому «Локомотиву» в четырёх матчах со счётом 0–4. В первом раунде плей-офф «Салават» прошёл «Автомобилист», одержав победу в серии 4–2. По итогам регулярного чемпионата команда заняла пятое место в Восточной конференции.

Напомним, главный тренер «Локомотива» Боб Хартли по окончании серии отметил, что «Салават Юлаев» сумел развернуть сезон после крайне тяжёлого старта. По его словам, в первых 15 матчах чемпионата уфимцы одержали лишь три победы, однако затем сумели переломить ситуацию. Это, по оценке Хартли, стало хорошей историей для всей лиги.

В четвёртом матче серии с «Локомотивом», завершившемся 14 апреля в Уфе со счётом 0:4, уфимский клуб выступал в ослабленном составе. Из-за травм не смогли выйти на лёд Евгений Кузнецов и Дин Стюарт. По данным Sports.ru, по ходу серии пневмонию перенесли также хоккеисты Зоркин, Алалыкин и Вязовой.

По данным «КП Спорт», главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов признал, что соперник в серии объективно был сильнее, и выразил уверенность: при полностью здоровом составе команда могла бы доставить «Локомотиву» больше трудностей.