«Сложилось так, как сложилось»: Ремпал подвёл итоги сезона в «Салавате Юлаеве»

Форвард уфимского клуба Шелдон Ремпал высказался после поражения в четвёртом матче четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 против «Локомотива» и подвёл итоги серии.
Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал 14 апреля прокомментировал поражение в четвёртом матче четвертьфинала FONBET Чемпионата КХЛ против «Локомотива» (0:4). Об этом сообщил пресс-служба клуба.

По словам хоккеиста, главной причиной итогового результата стала неспособность команды реализовывать свои атакующие возможности.

«Как бы странно это ни звучало, нам просто не хватило заброшенных шайб. Соперник отлично сыграл в защите, лишал нас возможностей для завершения, и это стало ключевым фактором. Мы не смогли забить достаточно, в этом и причина», — заявил форвард.

Ремпал признал, что три «сухих» матча — показатель прежде всего недоработок в атаке самого «Салавата».

«У соперника три «сухих» матча — это ключевой момент. Значит, мы не до конца хорошо выполняли свою работу, а они, наоборот, действовали очень надёжно в защите — и это сказалось», — отметил он.

Вместе с тем нападающий подчеркнул, что исход серии мог сложиться иначе. По его словам, на результат повлияли травмы ряда игроков, из-за которых команда не могла выходить в оптимальных сочетаниях.

«Если бы реализовали свои моменты, всё могло повернуться по-другому. Но имеем тот результат, который есть», — добавил Ремпал.

Подводя итоги сезона, форвард отдельно остановился на своих впечатлениях от Уфы и клуба.

«Здесь потрясающий коллектив, мы стали практически семьёй, каждый друг за друга. Было очень приятно каждый день приходить на арену и испытывать эти эмоции. Для меня Уфа — это особенное место», — сказал он.

По словам хоккеиста, путь, который команда прошла за сезон, заслуживает высокой оценки, несмотря на досрочное завершение кубкового пути.

«Учитывая, с чего мы начинали и какой путь прошли, проделана огромная работа. Я уверен, что могли пройти дальше, но сложилось так, как сложилось», — резюмировал Ремпал.

Напомним, «Локомотив» начал серию второго раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» с двух подряд домашних побед — 1:0 и 2:0. В ярославской части противостояния подопечные Боба Хартли за 120 минут не пропустили ни одной шайбы.

В третьем матче серии, состоявшемся 12 апреля в Уфе, «Локомотив» победил со счётом 3:2 — таким образом, преимущество ярославцев в серии достигло 3-0. В этом же матче нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов получил травму после силового приёма и покинул лёд на носилках.

«Салават Юлаев» вышел во второй раунд 2 апреля, дожав «Автомобилист» в шестом матче во втором овертайме. «Локомотив» завершил серию со «Спартаком» ещё 1 апреля. Таким образом, у ярославцев был больший запас времени на восстановление перед четвертьфиналом.

Автор победной шайбы в третьем матче серии Артур Каюмов объяснил успех «Локомотива» следующим образом:

«Мне кажется, мы победили за счёт терпения, самоотдачи и командной игры».

