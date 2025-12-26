0
1 час
Спорт

Спортсменка из Башкирии Миназова выступит в сезоне ветеранов шоу «Титаны»

Мастер спорта по гребному слалому Алсу Миназова снова стала участницей экстремального шоу «Титаны» на ТНТ. Она поборется за 10 миллионов рублей в специальном сезоне «Битва легенд», где соберут сильнейших атлетов прошлых выпусков.
Алсу Миназова
©ТНТ

27-летняя уроженка села Илишево уже подтвердила свое участие. В новом сезоне организаторы столкнут между собой ветеранов проекта. Миназова уже выступала во второй части реалити и показала лучший результат среди девушек. Она дошла до 13-го этапа, но выбыла на испытании «Челночный бег».

Перед новыми съемками спортсменка изменила подход к тренировкам и проанализировала ошибки прошлого сезона. В этот раз она нацелена дойти до финала. К старту шоу Миназова подходит на пике формы: в 2025 году она завоевала серебро чемпионата мира. Это первая подобная медаль в истории женского гребного слалома в России.

Шоу «Титаны» — экстремальный проект, где задания для участников генерирует искусственный интеллект. Нейросеть подбирает испытания на силу, скорость и выносливость, а победитель получает 10 миллионов рублей.

В шоу регулярно выступают спортсмены из Башкирии. В третьем сезоне республику представляли сразу четверо атлетов: шорт-трекист Эмиль Карнеев, боец на голых кулаках Наим Давудов, тяжелоатлет Ян Хуат и велогонщица Гульназ Хатунцева. Участников отбирал ИИ, анализируя их физические показатели.

0
26.12.2025
Криминал

Суд в Уфе арестовал студента за участие в двух террористических организациях

обыск ФСБ
Суд отправил в СИЗО студента уфимского колледжа. Его обвиняют в участии сразу в двух террористических организациях и вербовке сторонников через Телеграм.
0
26.12.2025
Экономика

Власти Уфы потратят 2 миллиарда рублей на новые камеры и борьбу с экстремизмом

здание мэрии города Уфы
Мэрия Уфы утвердила программу безопасности до 2031 года. 90% выделенных денег пойдет на закупку камер наблюдения, охрану массовых мероприятий и профилактику экстремизма.
0
26.12.2025
Образование

РБК: В российские школы направили инструкцию по урегулированию споров с учениками

грустный ребенок
Учителя и директора школ Башкирии будут разбирать споры с учениками по единому федеральному стандарту. Минпросвещения запретило педагогам сплетничать, а на решение проблем выделило пять этапов с жесткими дедлайнами.
0
26.12.2025
Здоровье

Минздрав Башкирии предложил новый порядок донорства и трансплантации органов

врачи на операции
Минздрав республики разработал единый регламент для всех этапов пересадки — от изъятия органов до самой операции. Документ закрепит список больниц, которым разрешено работать с донорами.
0
26.12.2025
Экономика

Муниципалитеты Башкирии освободили от взысканий по субсидиям до конца 2025 года

рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
Власти Башкирии разрешили районным администрациям не возвращать деньги в казну, если они не выполнили условия по субсидиям. Мораторий на штрафы действует до 31 декабря 2025 года.
0
26.12.2025
Спорт

Козлов назвал победный матч «Салавата Юлаева» против «Амура» игрой уровня плей-офф

виктор козлов
Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в домашнем матче КХЛ. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов заявил, что по уровню ответственности эта игра соответствовала плей-офф.
0
26.12.2025
Спорт

Егор Сучков: «Салавату Юлаеву» были необходимы два очка в игре с «Амуром»

Егор Сучков
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в домашнем матче КХЛ. Команда взяла реванш за поражение в прошлой встрече, изменив тактику и настрой.
0
25.12.2025
Происшествия

На трассе М-5 в Туймазинском районе Башкирии в ДТП погиб водитель фуры Volvo

грузовик после дтп
В Башкирии на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика. Водитель тягача Volvo погиб на месте, водителя ГАЗа увезли в больницу.
