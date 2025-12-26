Спортсменка из Башкирии Миназова выступит в сезоне ветеранов шоу «Титаны»

Мастер спорта по гребному слалому Алсу Миназова снова стала участницей экстремального шоу «Титаны» на ТНТ. Она поборется за 10 миллионов рублей в специальном сезоне «Битва легенд», где соберут сильнейших атлетов прошлых выпусков.

27-летняя уроженка села Илишево уже подтвердила свое участие. В новом сезоне организаторы столкнут между собой ветеранов проекта. Миназова уже выступала во второй части реалити и показала лучший результат среди девушек. Она дошла до 13-го этапа, но выбыла на испытании «Челночный бег».

Перед новыми съемками спортсменка изменила подход к тренировкам и проанализировала ошибки прошлого сезона. В этот раз она нацелена дойти до финала. К старту шоу Миназова подходит на пике формы: в 2025 году она завоевала серебро чемпионата мира. Это первая подобная медаль в истории женского гребного слалома в России.

Шоу «Титаны» — экстремальный проект, где задания для участников генерирует искусственный интеллект. Нейросеть подбирает испытания на силу, скорость и выносливость, а победитель получает 10 миллионов рублей.

В шоу регулярно выступают спортсмены из Башкирии. В третьем сезоне республику представляли сразу четверо атлетов: шорт-трекист Эмиль Карнеев, боец на голых кулаках Наим Давудов, тяжелоатлет Ян Хуат и велогонщица Гульназ Хатунцева. Участников отбирал ИИ, анализируя их физические показатели.