Скотт Уилсон назвал причину ухода из «Салавата Юлаева»

Канадский экс-форвард «Салавата Юлаева» Скотт Уилсон внезапно заговорил. Он утверждает, что клуб не смог удержать его и других игроков из-за нехватки денег.

Бывший нападающий «Салавата Юлаева», а ныне игрок «Сибири» Скотт Уилсон прокомментировал «Чемпионату» своё громкое расставание с уфимским клубом. Похоже, прощание вышло не таким гладким, как казалось.

Со слов канадца, многие хоккеисты были не против вернуться в Уфу и продолжить играть за команду. Никаких обид или конфликтов — только желание снова выйти на лёд в зелёной форме. Однако камбэка не случилось.

Внезапно выяснилось, что у клуба попросту не хватило средств на продление контрактов с некоторыми игроками. Уилсон туманно намекает, что бюджет команды трещал по швам, хотя официально об этом никто не заявлял.

Сам форвард, по его словам, находился в полном неведении о финансовых трудностях.

А ведь игрок был на хорошем счету. За прошлый сезон в регулярке КХЛ он набрал 23 очка в 30 матчах, а в плей-офф Кубка Гагарина добавил ещё 16 баллов за 19 игр. Терять такого бойца — явно не было стратегическим планом.