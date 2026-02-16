0
3 часа
Спорт

СКА обыграл «Салават Юлаев» со счётом 4:0 — победная серия уфимцев прервалась

Хоккеисты «Салавата Юлаева» потерпели поражение от СКА в Санкт-Петербурге — 0:4. Шестиматчевая победная серия башкирского клуба прервана.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» уступил петербургскому СКА со счётом 0:4 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла 16 февраля в Санкт-Петербурге. Об итогах встречи сообщают спортивные издания.

Хозяева начали активно. Уже на третьей минуте защитник Андрей Педан открыл счёт после комбинации с Арсением Грицюком и Василием Глотовым. Уфимцы старались выровнять игру, однако пропустили ещё один гол. К 16-й минуте нападающий Егор Зеленов удвоил преимущество СКА — гости уходили на перерыв, проигрывая 0:2.

Второй период завершился без заброшенных шайб. Обе команды создавали моменты, но ни одна из сторон не сумела изменить счёт.

В третьем периоде СКА закрепил преимущество. На 50-й минуте Николай Голдобин реализовал численное преимущество и довёл счёт до 3:0. Четвёртую шайбу забросил Марат Хайруллин — гол был забит в ситуации «пять на три» в пользу хозяев.

Голкипер СКА Сергей Иванов отразил все 35 бросков и оформил «сухарь». Для петербуржцев эта победа стала пятой подряд в рамках регулярного чемпионата.

Для «Салавата Юлаева» это поражение прервало серию из шести побед подряд. Команда Виктора Козлова остаётся на пятом месте в Восточной конференции с 60 очками после 55 матчей. Борьба за позиции перед плей-офф продолжается.

Ближайший матч уфимцы проведут 18 февраля на выезде — соперником станет челябинский «Трактор».

