Спорт

Шелдон Ремпал вернулся в Уфу: фанаты «Салавата» встретили звезду в аэропорту

Канадский форвард Шелдон Ремпал снова в «Салавате Юлаеве». Десятки фанатов встретили его ночью в аэропорту Уфы, а сам хоккеист уже готов тащить команду к новым победам.
Шелдон Ремпал
©ХК "Салават Юлаев"
Содержание
  1. Горячий приём в Уфе
  2. «Невероятно впечатлён»
  3. Короткая командировка в НХЛ
  4. Большие надежды Уфы
  5. Любовь болельщиков

Горячий приём в Уфе

Аэропорт Уфы минувшей ночью гудел так, будто в городе приземлилась мировая знаменитость. Собственно, для фанатов «Салавата Юлаева» так оно и было: в столицу Башкирии вернулся канадский нападающий Шелдон Ремпал. Как сообщают спортивные издания, хоккеист подписал с клубом новое соглашение.

«Невероятно впечатлён»

Встреча получилась по-настоящему горячей. Десятки болельщиков приехали среди ночи, чтобы лично поприветствовать своего кумира, скандируя его фамилию. По словам самого Ремпала, он был невероятно впечатлён таким приёмом. Дополнительным сюрпризом для него стало присутствие друга и соотечественника Девина Броссо, который тоже недавно пополнил состав уфимцев.

Сам легионер признался, что путь был долгим и утомительным, но это привычная часть жизни игрока. Он отметил, что ключевую роль в его решении сыграл разговор с главным тренером Виктором Козловым. Хоккеист с теплотой вспомнил прошлый успешный сезон, болельщиков и организацию в клубе, поэтому сомнений в возвращении у него не было.

Короткая командировка в НХЛ

Напомним, что после фееричного сезона в КХЛ, где спортсмен набрал 61 очко в регулярке и 21 в плей-офф, Ремпал решил попытать счастья в НХЛ. Он заключил контракт с «Вашингтоном», но закрепиться в основном составе не удалось. После двух матчей его отправили в фарм-клуб, а затем выставили на драфт отказов.

Большие надежды Уфы

По словам гендиректора «Салавата» Рината Баширова, борьба за игрока на рынке была серьёзной. Финансирование удалось найти за счёт средств, освободившихся после расторжения контракта с другим легионером, Сашей Хмелевским. Руководство клуба не скрывает: на Шелдона возлагают большие надежды в борьбе за выход в плей-офф.

Любовь болельщиков

Популярность канадца в Уфе сложно переоценить. Ещё в мае 2025 года на мероприятии по случаю закрытия сезона к нему выстраивались самые длинные очереди за автографами. Фанаты приходили даже в джерси его бывших клубов НХЛ, чтобы получить заветную подпись. Теперь у них снова есть шанс увидеть своего героя на льду «Уфа-Арены».

