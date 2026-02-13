Шелдон Ремпал: подготовка к скоростям «Металлурга» решила исход матча

Нападающий уфимского клуба Шелдон Ремпал подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом». Форвард отметил качественную подготовку команды к игре после паузы.

Нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» в домашнем матче КХЛ, который состоялся 13 февраля 2026 года. Уфимская команда выиграла со счётом 4:3 в серии буллитов. Форвард назвал главными факторами успеха правильный выход из 10-дневной паузы и работу над скоростными качествами.

Как «Салават Юлаев» готовился к игре с чемпионом

По словам Ремпала, команда прекрасно понимала силу соперника и серьёзно настраивалась на игру. Длительный перерыв в календаре КХЛ позволил хоккеистам восстановить силы, однако тренерский штаб сохранил высокую интенсивность тренировок.

Нападающий подчеркнул, что ключевой задачей тренерского штаба Виктора Козлова было соответствовать высоким скоростям «Металлурга». Уфимцам удалось выдержать темп гостей, реализовать свои моменты в основное время и дожать соперника в буллитной серии. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Дубль Броссо и решающий буллит: хронология победы в Уфе

Счёт в матче открыл Шелдон Ремпал уже в первом периоде. Во втором периоде инициативу перехватили гости: защитник Макар Хабаров сравнял счёт, а затем нападающий Руслан Исхаков вывел «Металлург» вперёд.

В третьем периоде лидерство «Салавату» вернул Девин Броссо, оформивший дубль. Однако удержать преимущество в основное время не удалось: за минуту до сирены форвард гостей Роман Канцеров перевёл игру в овертайм. Победителя определила только серия буллитов, где решающий бросок реализовал Ремпал.

Почему эта победа важна для позиций клуба в плей-офф

Успех в матче с действующим обладателем Кубка Гагарина подтверждает готовность «Салавата Юлаева» к играм на вылет. Команда доказала, что способна обыгрывать сильных соперников даже после длительного простоя в календаре. Уфимцы набрали ход и закрепились в кубковой восьмёрке, что даёт преимущество при посеве в первом раунде.

Статистика встреч и изменения в составе перед Кубком Гагарина

«Салават Юлаев» одержал уже шестую победу подряд в регулярном чемпионате. Благодаря этому результату клуб поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

До этого матча статистика личных встреч в сезоне 2025/2026 была не в пользу уфимцев: ранее они трижды уступали «Металлургу».