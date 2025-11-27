0
56 минут
Спорт

Шелдон Ремпал оценил свою адаптацию и победу «Салавата» над «Барысом»

Нападающий «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Барысом» (7:4). Шелдон Ремпал рассказал об адаптации и изменениях в звеньях.
Шелдон Ремпал
©ХК "Салават Юлаев"

Форвард уфимского клуба подвёл итоги результативного матча против команды из Астаны. В разговоре с пресс-службой он отметил, что его физическая форма постепенно приходит в норму.

Нападающий признал влияние внешних факторов на своё состояние: длительный перелёт и смена часовых поясов потребовали времени на перестройку режима сна. Однако, по словам игрока, эти трудности остались позади, и сейчас он чувствует себя увереннее с каждой игрой, что отражается на результативности.

В ходе встречи тренерский штаб изменил сочетания звеньев, так как игра с Броссо и Родуолдом не приносила желаемого эффекта. Ремпал спокойно отреагировал на перестановки, назвав это частью работы хоккеиста. Воссоединение с Данилом Пименовым и Денисом Яном прошло успешно — нападающий подтвердил, что взаимопонимание с партнёрами по прошлому сезону сохранилось.

Матч против «Барыса» завершился со счётом 7:4 в пользу уфимцев, хотя по ходу игры хозяева уступали 1:3. Шелдон Ремпал внёс значительный вклад в победу, набрав 4 очка (2 гола и 2 передачи). Эта игра стала одной из самых результативных для него после возвращения в КХЛ.

Канадский форвард вернулся в «Салават Юлаев» в ноябре 2025 года после попытки закрепиться в НХЛ. В прошлом сезоне он уже выступал за уфимский клуб, став лучшим бомбардиром плей-офф Кубка Гагарина с 21 очком. Нынешний контракт игрока рассчитан до конца сезона 2025/26.

