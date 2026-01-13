Шелдон Ремпал объяснил победу над «Авангардом» и оценил трансфер Кузнецова

Уфимский клуб обыграл омичей в выездном матче, а канадский форвард прокомментировал свою результативную серию и приход титулованного новичка

13 января «Салават Юлаев» обыграл в Омске «Авангард» со счетом 4:3. Нападающий уфимцев Шелдон Ремпал, набравший очки в 10-м матче подряд, назвал ключевые факторы успеха и рассказал, как изменилась атмосфера в команде после прихода звездного новичка Евгения Кузнецова.

Почему победили

Ремпал считает, что исход матча определил быстрый старт. Уфимцы открыли счет уже на 7-й минуте, что позволило диктовать условия игры.

«Ключевым стало то, что мы играли друг за друга. Стартовый гол придал уверенности, поэтому нам было легче, хотя мы понимали силу соперника», — отметил форвард.

Как забивали ключевые голы

Канадец поучаствовал в двух решающих эпизодах матча. Он объяснил свои решения на льду:

Гол Девина Броссо . Ремпал увидел преимущество в атаке «3 в 2». Вместо броска он выдержал паузу и отдал передачу на партнера, который замкнул пас.

. Ремпал увидел преимущество в атаке «3 в 2». Вместо броска он выдержал паузу и отдал передачу на партнера, который замкнул пас. Победная шайба. Шелдон заметил, что вратарь соперника начал смещаться, и быстро направил шайбу в противоход, чтобы поймать голкипера на движении.

Фактор Кузнецова

Нападающий отметил влияние Евгения Кузнецова на команду. По словам Ремпала, с приходом обладателя Кубка Стэнли в раздевалке появилась «классная и веселая атмосфера», а играть с мастером такого уровня — полезный опыт для всех хоккеистов «Салавата».

За что борется команда

Сейчас уфимцы набрали ход и стабильно зарабатывают очки. Главная цель на остаток регулярного чемпионата — попасть в топ-4 Восточной конференции. Это даст преимущество своей площадки в первом раунде плей-офф.

Протокол матча

Встреча в Омске завершилась с минимальным преимуществом гостей.

Голы «Салавата Юлаева»:

Ярослав Цулыгин (7-я минута);

Джек Родуолд (39-я минута);

Девин Броссо;

Шелдон Ремпал (победная шайба).

Голы «Авангарда»:

Максим Лажуа;

Михаил Котляревский;

Наиль Якупов.

Справка

Евгений Кузнецов официально перешел в «Салават Юлаев» 5 января 2026 года. Контракт рассчитан до конца сезона. Первую половину чемпионата нападающий провел в магнитогорском «Металлурге», где набрал 9 очков в 15 матчах.

Для Шелдона Ремпала нынешний сезон складывается успешно. Текущая результативная серия составляет 10 игр. Ранее, в конце ноября, канадец оформил дубль и сделал две передачи в матче против «Барыса» (7:4), подтвердив статус лидера атак уфимцев.