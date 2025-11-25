0
2 часа
Спорт

Шелдон Ремпал: «Хочу выиграть что-то значимое с «Салаватом Юлаевым» в этом сезоне»

Канадский форвард вернулся в «Салават Юлаев», чтобы закончить начатое. Звонок тренера, теплый прием фанатов и жажда трофеев стали главными причинами камбэка.
Шелдон Ремпал
©ХК "Салават Юлаев"

Шелдон Ремпал прокомментировал «Спорт-Экспрессу» свое возвращение в стан уфимцев. Спортсмен прямо заявил о намерении добиться спортивного успеха уже в текущем чемпионате. Хоккеист отметил, что прошлый сезон оставил чувство недосказанности, и теперь его главная мотивация — выиграть с командой значимый трофей. Ремпал подчеркнул, что времени на адаптацию нет, и он готов помогать клубу немедленно.

Процесс переговоров, по словам игрока, прошел быстро. Решающую роль сыграл личный разговор с главным тренером Виктором Козловым, авторитет которого стал ключевым фактором для канадца. Ремпал также отметил поддержку болельщиков, устроивших ему теплую встречу в аэропорту, что окончательно убедило его в правильности выбора. Семейные вопросы были улажены, и форвард подписал контракт до конца сезона 2025/26.

Возвращение лидера атак произошло на фоне кадровых изменений в «Салавате». После ухода Александра Хмелевски у клуба освободились средства под потолком зарплат, что позволило вернуть Ремпала, не нарушая финансовый баланс. В прошлом сезоне связка этих игроков была одной из самых опасных в лиге, и теперь руководство надеется, что Шелдон сможет взять на себя роль первой скрипки в нападении.

Текущая статистика канадца пока скромнее ожиданий: в первых шести матчах после возвращения он набрал 2 очка (0+2). Это контрастирует с его показателями прошлого сезона, когда Ремпал стал лучшим бомбардиром плей-офф с 21 очком. Тем не менее, в клубе рассчитывают, что воссоединение с давним знакомым Девином Броссо, с которым Шелдон играл еще в колледже, поможет ему быстрее вернуть былые кондиции.

Ситуация в турнирной таблице требует от «Салавата» немедленного улучшения результатов. Команда борется за попадание в плей-офф, и приход опытного снайпера рассматривается как необходимый шаг для укрепления позиций. Ремпал, имеющий опыт игры в НХЛ и знающий требования тренерского штаба, должен стать тем элементом, который стабилизирует игру уфимцев в решающей стадии чемпионата.

