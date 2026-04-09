Шалунов забил единственный гол: «Локомотив» повёл в серии против «Салавата Юлаева»

Действующий чемпион КХЛ открыл счёт в серии, не дав уфимцам реализовать многочисленные шансы.

8 апреля в Ярославле на «Арене-2000-Локомотив» прошёл первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина сезона 2025/2026. Ярославский «Локомотив» принял уфимский «Салават Юлаев» и одержал победу со счётом 1:0. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ. В серии до четырёх побед хозяева ведут 1-0.

Команды осторожно подошли к старту противостояния, не торопясь с активными действиями. Ярославцы выглядели предпочтительнее в начале встречи, однако оборонительная линия гостей держала удар. «Салават» надёжно отстоял в меньшинстве, затем предпринял собственные атаки: Ярослав Цулыгин выполнил бросок в сторону ворот, где Шелдон Ремпал пытался дотолкнуть шайбу. На добивании после попытки Алексея Василевского оказался Дин Стюарт, но его бросок прошёл мимо каркаса. До перерыва ярославцы пытались открыть счёт, однако Семён Вязовой в воротах уфимцев сыграл без ошибок.

Второй период начался в равной борьбе. На 26-й минуте «Салават» получил большинство, и Евгений Кузнецов вышел один на один с голкипером соперника Даниилом Исаевым, но не смог его переиграть. За три минуты до второго перерыва «Локомотив» открыл счёт — единственный гол забил Максим Шалунов.

В третьем периоде уфимцы прибавили в активности. Артём Пименов бросал с левого фланга и пробовал переиграть вратаря в ближней зоне. Егор Сучков угодил в штангу. Ярославцы также имели шанс при выходе «один в ноль», но Александр Полунин потерял равновесие и шайбу. В концовке Ремпал мощно пробил со средней дистанции — снова каркас спас «Локомотив». Уфимцы получили большинство, Виктор Козлов взял тайм-аут и заменил Вязового шестым полевым, устроив навал в формате «6 на 4». Нескольких убойных моментов оказалось недостаточно: хозяева устояли.

«Хороший матч. Было достаточно моментов как у нас, так и у соперника. Они реализовали, а мы — нет. Нам есть, какие детали подправлять в атаке», — заявил главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов. «Нужно было реализовать свои моменты. У нас хорошие шансы на победу. Нам немного не повезло. Всё ещё впереди», — отметил нападающий Александр Жаровский.

Второй матч серии состоится 10 апреля в Ярославле.

Напомним, в прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» и «Салават Юлаев» встречались в полуфинале: ярославцы победили в серии со счётом 4-1 и вышли в финал турнира. В первом матче той серии, 27 апреля 2025 года, «Салават Юлаев» победил со счётом 3:1, а вратарь Семён Вязовой стал первым голкипером в истории Кубка Гагарина, оформившим два результативных паса в одном матче.

«Локомотив» в первом раунде нынешнего плей-офф обыграл «Спартак» в пяти матчах (4-1), забросив в серии 15 шайб при 10 пропущенных. «Салават Юлаев» прошёл «Автомобилист» в шести играх (4-2), набросав 16 голов и пропустив 15.

По данным портала khl.ru, в регулярном чемпионате сезона 2025/2026 команды дважды встречались в ноябре, и в обоих случаях победу праздновал «Локомотив»: в Уфе — 4:1, в Ярославле — 4:3 в овертайме.

К слову, в сезон 2025/26 «Салават» вошёл с платёжной ведомостью в 484 млн рублей при установленном минимуме в 475 млн. По словам бывшего форварда и ветерана КХЛ Евгения Артюхина, выход уфимцев во второй раунд уже является отличным результатом с учётом трудностей, которые клуб преодолевал по ходу сезона.