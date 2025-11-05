0
4 часа
Спорт

Сергей Варлов: «Салават Юлаев» добавил «валидольчика» в матче с «Барысом»

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Барыса» со счётом 2:1 в напряжённой выездной игре. Защитник уфимцев Сергей Варлов признал, что команда устроила нервную концовку, но тренерский план сработал.
Сергей Варлов
©ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» заставил своих фанатов понервничать, но всё же одолел «Барыс» в Астане со счётом 2:1, сообщили в пресс-службе клуба. Эта победа позволила уфимцам обойти казахстанскую команду в турнирной таблице Восточной конференции.

Уфимцы вышли вперёд в самой концовке первого периода благодаря точному броску Девина Броссо. В середине второго отрезка игры 18-летний Александр Жаровский удвоил преимущество гостей, и казалось, что игра сделана.

Однако под занавес матча игроки «Барыса» вернули интригу, отыграв одну шайбу усилиями Динмухамеда Кайыржана. Эта шайба превратила последние минуты в настоящий триллер для болельщиков, что защитник «Салавата» Сергей Варлов иронично назвал «добавкой валидольчика».

По словам Варлова, команда хоть и пропустила необязательный гол, но в целом действовала по тренерской установке. Он также отметил отличную работу тренерского штаба и похвалил команду за хорошее движение на льду.

Виктор Козлов, по словам Варлова, настраивал команду на возобновление победной серии после небольшой передышки в игре с «Локомотивом». Этот выигрыш стал для уфимцев глотком свежего воздуха в плотной борьбе за место в плей-офф.

Для «Салавата» эта победа стала шестой в последних семи матчах, что укрепило их позиции. Сейчас команда с 20 очками занимает восьмую строчку на Востоке.

А вот для «Барыса» ситуация выглядит куда менее радужной. Этот проигрыш стал для клуба из Астаны уже пятым подряд. Кроме того, по данным КХЛ, этот матч стал для казахстанской команды юбилейным — 1100-м в истории лиги.

Похожие записи
0
05.11.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков рассказал о провокациях «Барыса» и битве за четыре очка

Егор Сучков
Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков — о нервной победе над «Барысом», важности матча за 4 очка и гонке за заветную восьмую строчку в таблице.
0
05.11.2025
Спорт

Главный тренер «Салавата Юлаева» подвёл итоги матча с «Барысом» и оценил Вязового

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил напряжённую победу над «Барысом». Он рассказал о важности игры, новом первом вратаре и судьбе легионера Ремпала.
0
05.11.2025
Спорт

Казахстанский «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву» на домашнем льду

хоккеисты
«Салават Юлаев» вырвал победу у астанинского «Барыса» в напряжённом гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Всё решила ошибка вратаря и шайбы канадца Броссо и Жаровского.
0
05.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» избавляется от скандального новичка Федотова

илья федотов
Нападающий Илья Федотов выставлен на драфт отказов уфимским клубом. Хоккеист покидает «Салават Юлаев» после 14 матчей, за которые он отметился лишь двумя передачами.
0
05.11.2025
Спорт

«Зелёный навсегда»: Самонов из Уфы трогательно попрощался с фанатами

вратарь Александр Самонов
Голкипер Александр Самонов сменил "Салават Юлаев" на ЦСКА и обратился к уфимским фанатам. Говорит, что «зелёный навсегда», благодарит за всё и называет болельщиков сумасшедше классными.
0
04.11.2025
Спорт

Шелдон Ремпал вернулся в Уфу: фанаты «Салавата» встретили звезду в аэропорту

Шелдон Ремпал
Канадский форвард Шелдон Ремпал снова в «Салавате Юлаеве». Десятки фанатов встретили его ночью в аэропорту Уфы, а сам хоккеист уже готов тащить команду к новым победам.
