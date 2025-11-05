Сергей Варлов: «Салават Юлаев» добавил «валидольчика» в матче с «Барысом»

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Барыса» со счётом 2:1 в напряжённой выездной игре. Защитник уфимцев Сергей Варлов признал, что команда устроила нервную концовку, но тренерский план сработал.

«Салават Юлаев» заставил своих фанатов понервничать, но всё же одолел «Барыс» в Астане со счётом 2:1, сообщили в пресс-службе клуба. Эта победа позволила уфимцам обойти казахстанскую команду в турнирной таблице Восточной конференции.

Уфимцы вышли вперёд в самой концовке первого периода благодаря точному броску Девина Броссо. В середине второго отрезка игры 18-летний Александр Жаровский удвоил преимущество гостей, и казалось, что игра сделана.

Однако под занавес матча игроки «Барыса» вернули интригу, отыграв одну шайбу усилиями Динмухамеда Кайыржана. Эта шайба превратила последние минуты в настоящий триллер для болельщиков, что защитник «Салавата» Сергей Варлов иронично назвал «добавкой валидольчика».

По словам Варлова, команда хоть и пропустила необязательный гол, но в целом действовала по тренерской установке. Он также отметил отличную работу тренерского штаба и похвалил команду за хорошее движение на льду.

Виктор Козлов, по словам Варлова, настраивал команду на возобновление победной серии после небольшой передышки в игре с «Локомотивом». Этот выигрыш стал для уфимцев глотком свежего воздуха в плотной борьбе за место в плей-офф.

Для «Салавата» эта победа стала шестой в последних семи матчах, что укрепило их позиции. Сейчас команда с 20 очками занимает восьмую строчку на Востоке.

А вот для «Барыса» ситуация выглядит куда менее радужной. Этот проигрыш стал для клуба из Астаны уже пятым подряд. Кроме того, по данным КХЛ, этот матч стал для казахстанской команды юбилейным — 1100-м в истории лиги.