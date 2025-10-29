0
5 часов
Спорт

«Счёт не по игре»: Егор Сучков признался, что победа над «Адмиралом» далась непросто

Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков наконец-то открыл счёт своим голам в сезоне. Он считает победу 6:1 над «Адмиралом» не совсем по игре и уже готовится к реваншу.
Егор Сучков
©ХК "Салават Юлаев"

Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков в интервью хоккейному клубу поделился эмоциями после матча с «Адмиралом». Для игрока вечер стал особенным, а для команды — важным шагом вперёд.

С плеч хоккеиста будто свалилась гора. Сучков наконец-то распечатал ворота соперника в этом сезоне, отметившись первыми шайбами. Сам он признался, что момент был непростой, но лучше поздно, чем никогда.

Уфимцы устроили настоящий голевой пир для своих фанатов, разгромив «Адмирал» 6:1. Егор считает, что команда давно заслужила забить много, ведь моментов создают предостаточно. Трибуны «Уфа-Арены» в этот вечер были забиты под завязку.

Однако не стоит обманываться крупным счётом. По словам нападающего, игра была напряжённой, и цифры на табло не совсем отражают реальную борьбу на льду. Просто в этот вечер у юлаевцев шайба шла в ворота, как по маслу.

Расслабляться некогда. Уже через день «Салавату» предстоит повторная встреча с «Адмиралом» на уфимском льду. Сучков уверен, что следующий матч будет ещё сложнее, ведь соперник выйдет с совершенно другим настроем, желая взять реванш.

