Счета «Салавата Юлаева» снова заморожены: налоговая заблокировала 84 млн рублей

ФНС в третий раз за два года заблокировала банковские счета хоккейного клуба «Салават Юлаев» из-за налоговой задолженности.

Межрайонная инспекция №2 ФНС приостановила операции по пяти счетам уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Причиной стала недоимка в 84,2 миллиона рублей. РБК Уфа сообщило об этом, сославшись на открытые данные налогового ведомства.

Какие банки затронула блокировка счетов «Салавата»

Инспекция заморозила счета в пяти банках: Альфа-Банке, ВБРР, Газпромбанке, Сбербанке и «Уралсибе». Налоговый орган решил принудительно взыскать накопившуюся задолженность.

Третья блокировка за два года: хронология проблем с ФНС

Клуб сталкивается с блокировкой счетов уже в третий раз. В начале 2024 года ФНС уже замораживала счета — долг клуб закрыл к марту. В январе 2026-го ситуация повторилась. Пресс-служба «Салавата» объяснила проблему разрывом между поступлением траншей и сроками уплаты налогов. Клуб пообещал рассчитаться до 1 февраля. Однако февраль наступил — а ФНС снова заблокировала счета.

Долги «Салавата Юлаева»: от 1,2 млрд до 270 млн приставам

Налоговая недоимка — часть более широкой финансовой проблемы. Летом 2024 года власти Башкирии погасили 1,2 миллиарда рублей долгов АНО «ХК „Салават Юлаев»». Без этого КХЛ не допустила бы команду к сезону. В 2025-м застройщик «Садовое кольцо» отсудил у клуба 115 миллионов по кредитному долгу. В начале 2026 года приставы списали ещё 270 миллионов по мировым соглашениям с фондом «Урал» и компанией «Иремель-Инвест».

Что говорит гендиректор Ринат Баширов о финансах клуба

Гендиректор Ринат Баширов в конце января сообщил о погашении 700 миллионов рублей. По его словам, клубу оставалось выплатить ещё 160 миллионов. Эту сумму планировали закрыть в межсезонье за счёт спонсоров и бюджета. Новая блокировка на 84,2 миллиона указывает на неисполненные обязательства. Баширов также признал: вернуться к потолку зарплат в 900 миллионов в ближайшем сезоне не удастся. Клуб работает с зарплатным фондом около 590 миллионов. Увеличение возможно не раньше чем через один-два года.

Журналист Шевченко предсказывал блокировку ещё осенью 2025-го

Осенью 2025 года хоккейный журналист Шевченко предупреждал о возможной блокировке счетов. Он отмечал, что до февраля у команды не будет средств. Шевченко допускал задержки зарплат и необходимость привлечения кредитов. Ранее Государственная трудовая инспекция вынесла клубу предостережение. Задолженность по зарплате перед персоналом в 2023 году превышала 250 миллионов рублей.

Как дела у «Салавата Юлаева» в КХЛ перед плей-офф

Финансовые проблемы пока не повлияли на результаты команды. «Салават Юлаев» занимает пятую строчку Восточной конференции КХЛ — 62 очка в 56 матчах. Плей-офф стартует 23 марта.