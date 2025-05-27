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«Салават Юлаев» задолжал 6,3 млн рублей за хоккейные клюшки

©ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный «Салават Юлаев» попал в неловкую ситуацию — клуб не заплатил за клюшки 6,3 миллиона рублей, сообщает Мэш Батащ.

Московская фирма «Карбонрустех» подала в суд на башкирскую команду. Поставщики утверждают, что дважды отгружали инвентарь для хоккеистов, но денег так и не увидели.

Сначала компания попыталась решить вопрос мирно — направила досудебную претензию. Но юлаевцы её благополучно проигнорировали.

Теперь разбираться с долгами будет Арбитражный суд Москвы. Интересно, чем команда будет играть, если поставщики откажутся от дальнейшего сотрудничества?

— А что эти миллионеры не могут купить себе клюшек это их ложка, пусть скинутся и погасят долг 🤨, — комментирует в соцсетях ситуацию пользователь с ником СЭМ.

— Да распустить их, а деньги отправить на нужды сво! — предлагает Sote Kastor.

— А что, кубок не взяли. 💯 пудов кривые клюшки. 😀 — пишет Динар.

ХК Салават Юлаев
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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