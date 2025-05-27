«Салават Юлаев» задолжал 6,3 млн рублей за хоккейные клюшки

Хоккейный «Салават Юлаев» попал в неловкую ситуацию — клуб не заплатил за клюшки 6,3 миллиона рублей, сообщает Мэш Батащ.

Московская фирма «Карбонрустех» подала в суд на башкирскую команду. Поставщики утверждают, что дважды отгружали инвентарь для хоккеистов, но денег так и не увидели.

Сначала компания попыталась решить вопрос мирно — направила досудебную претензию. Но юлаевцы её благополучно проигнорировали.

Теперь разбираться с долгами будет Арбитражный суд Москвы. Интересно, чем команда будет играть, если поставщики откажутся от дальнейшего сотрудничества?

— А что эти миллионеры не могут купить себе клюшек это их ложка, пусть скинутся и погасят долг 🤨, — комментирует в соцсетях ситуацию пользователь с ником СЭМ.

— Да распустить их, а деньги отправить на нужды сво! — предлагает Sote Kastor.