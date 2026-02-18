0
1 час
Спорт

«Салават Юлаев» забросил шесть безответных шайб «Трактору» в Челябинске

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» со счетом 6:0. Евгений Кузнецов заработал 4 очка, а голкипер Семен Вязовой провел матч без пропущенных шайб.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

18 февраля уфимский «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча на ледовой арене имени Валерия Белоусова завершилась со счетом 0:6. Это стало крупнейшей сухой победой уфимцев в текущем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Уфимцы открыли счет в середине первого периода. На 11-й минуте нападающий Егор Сучков забил гол с передачи Евгения Кузнецова. Через три минуты Евгений Кузнецов удвоил преимущество гостей, реализовав момент при поддержке Сучкова и Шелдона Ремпала. На перерыв команды ушли при счете 0:2.

Во втором периоде «Салават» продолжил атаковать. Девин Броссо забросил третью шайбу после передач Александра Цулыгина и Джека Родуолда. В третьем периоде гости довели счет до разгромного: сначала отличился Шелдон Ремпал, затем Джек Родуолд реализовал численное большинство, а за шесть секунд до финальной сирены Девин Броссо оформил дубль.

Одним из лучших игроков матча стал форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов. Он набрал четыре очка: сам забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Вратарь уфимцев Семен Вязовой провел полный матч и отразил все 24 броска по своим воротам. Это второй «сухарь» (матч без пропущенных голов) голкипера в нынешнем сезоне.

Турнирное положение

Победа в Челябинске позволила «Салавату Юлаеву» набрать 62 очка и закрепиться на пятом месте в Восточной конференции. «Трактор» остался на седьмой строчке с 58 баллами.

В предыдущих встречах сезона команды играли с меньшей разницей в счете. «Салават Юлаев» одержал уверенную победу и продемонстрировал высокую результативность в преддверии плей-офф.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет дома. 22 февраля команда примет на «Уфа-Арене» московский «Спартак». Билеты доступны в кассах и на официальном сайте клуба.

