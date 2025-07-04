«Салават Юлаев» забрал обратно уфимского воспитанника из «Витязя»

19-летний Максим Ильичев, лучший снайпер МХЛ, вернулся в родной «Салават Юлаев». Уфимский воспитанник подписал контракт на два года после фактического распада «Витязя» ©ХК "Салават Юлаев" / Телеграм
Уфимский «Салават Юлаев» провернул один из самых громких трансферов этого межсезонья. Клуб подписал двухлетний контракт с 19-летним нападающим Максимом Ильичевым, который в прошлом сезоне стал лучшим снайпером МХЛ, сообщает пресс-служба «СЮ».
Для башкирского хоккея это не просто усиление, а настоящее возвращение блудного сына. Ильичев — уроженец Уфы и воспитанник местной школы, покинувший систему клуба ещё в 2020 году. Теперь он снова наденет зелёную форму, но уже в статусе восходящей звезды.
Прошлый сезон молодой форвард провёл просто феерично. Выступая за «Русских Витязей», он наколотил 33 шайбы и набрал 48 очков в 48 матчах, что сделало его лучшим снайпером регулярного чемпионата. Правда, дебют во взрослой КХЛ получился пока скромным: 18 игр за «Витязь» и ноль результативных действий.
Этот трансфер — как бумеранг, который улетел несколько лет назад, а вернулся, набрав мощи и скорости. Теперь главная интрига заключается в том, сможет ли Максим доказать, что его бомбардирские подвиги в молодёжке были не случайностью, а закономерным этапом роста.
Столь ценный актив достался уфимцам почти даром. Подмосковный «Витязь» был исключен из состава участников КХЛ из-за финансовых проблем, что фактически привело к распродаже игроков. Это открыло для «Салавата» окно возможностей, которым клуб оперативно воспользовался.
Надо сказать, что уфимцы этим летом активно работают на трансферном рынке, собирая остатки подмосковной команды. Как сообщал «Чемпионат», незадолго до этого «Салават Юлаев» также выменял у «Витязя» канадского защитника Дина Стюарта, заплатив денежную компенсацию.
Лучший снайпер МХЛ — это, конечно, замечательно. Но он готов к взрослому хоккею? Или это просто «герой молодёжки»?
Это главный вопрос, который сейчас задают все. С одной стороны, цифры в МХЛ впечатляют: 33 шайбы в 48 матчах — это не случайность, а показатель чистого таланта. С другой — его дебют в КХЛ за «Витязь» получился «сухим»: 18 игр и ноль очков. Но не стоит спешить с выводами. Переход из молодёжного хоккея во взрослый — это всегда сложный процесс. В «Салавате» он получит шанс доказать, что готов к новому уровню, особенно на фоне ухода из команды дорогих легионеров.
Если он такой талантливый воспитанник Уфы, то почему вообще уезжал из системы клуба?
Это нормальная история в современном хоккее. Ильичёв покинул систему «Салавата» ещё в 2020 году и успел поиграть в школах подольского «Витязя» и омского «Авангарда», прежде чем закрепиться в молодёжной команде «Русские Витязи». Часто молодые игроки ищут клубы, где видят больше перспектив для игрового времени и развития. Его возвращение сейчас — это идеальный шторм: родной клуб, нуждающийся в свежей крови, и удачный момент, связанный с проблемами его бывшей команды.
«Салават Юлаев» получил такого игрока бесплатно? В чём подвох?
Подвоха нет, это чистая удача для уфимского клуба, рождённая из чужой беды. Подмосковный «Витязь» прекратил существование из-за серьёзных финансовых проблем и потери спонсора в лице «Газпрома». Клуб фактически распался, а его игроки, включая Максима, стали свободными для предложений. Для «Салавата», который сам вынужден сокращать бюджет и не может позволить себе дорогих звёзд, заполучить бесплатно лучшего молодого снайпера лиги — это огромный трансферный успех.
Хорошо, он вернулся. А место в основном составе ему дадут? Конкуренция ведь высокая.
Шансы у него высоки как никогда. «Салават» этим летом покинули ключевые легионеры-нападающие, которые тащили на себе атаку в прошлом сезоне. Клуб взял курс на омоложение и опору на собственных воспитанников — просто потому, что на дорогих игроков нет денег. Это создаёт идеальные условия для таких, как Ильичёв. Ему дадут шанс проявить себя, и если он им воспользуется, то может стать одним из открытий нового сезона в КХЛ.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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