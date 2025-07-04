«Салават Юлаев» забрал обратно уфимского воспитанника из «Витязя»

19-летний Максим Ильичев, лучший снайпер МХЛ, вернулся в родной «Салават Юлаев». Уфимский воспитанник подписал контракт на два года после фактического распада «Витязя»

Уфимский «Салават Юлаев» провернул один из самых громких трансферов этого межсезонья. Клуб подписал двухлетний контракт с 19-летним нападающим Максимом Ильичевым, который в прошлом сезоне стал лучшим снайпером МХЛ, сообщает пресс-служба «СЮ».

Досье: Полное имя : Максим Станиславович Ильичёв.

: Максим Станиславович Ильичёв. Дата и место рождения : 4 марта 2006 года, Уфа.

: 4 марта 2006 года, Уфа. Возраст : 19 лет.

: 19 лет. Позиция : Нападающий.

: Нападающий. Рост и вес : 183 см, 67 кг.

: 183 см, 67 кг. Хват: Левый.

Для башкирского хоккея это не просто усиление, а настоящее возвращение блудного сына. Ильичев — уроженец Уфы и воспитанник местной школы, покинувший систему клуба ещё в 2020 году. Теперь он снова наденет зелёную форму, но уже в статусе восходящей звезды.

Прошлый сезон молодой форвард провёл просто феерично. Выступая за «Русских Витязей», он наколотил 33 шайбы и набрал 48 очков в 48 матчах, что сделало его лучшим снайпером регулярного чемпионата. Правда, дебют во взрослой КХЛ получился пока скромным: 18 игр за «Витязь» и ноль результативных действий.

Этот трансфер — как бумеранг, который улетел несколько лет назад, а вернулся, набрав мощи и скорости. Теперь главная интрига заключается в том, сможет ли Максим доказать, что его бомбардирские подвиги в молодёжке были не случайностью, а закономерным этапом роста.

Столь ценный актив достался уфимцам почти даром. Подмосковный «Витязь» был исключен из состава участников КХЛ из-за финансовых проблем, что фактически привело к распродаже игроков. Это открыло для «Салавата» окно возможностей, которым клуб оперативно воспользовался.

Надо сказать, что уфимцы этим летом активно работают на трансферном рынке, собирая остатки подмосковной команды. Как сообщал «Чемпионат», незадолго до этого «Салават Юлаев» также выменял у «Витязя» канадского защитника Дина Стюарта, заплатив денежную компенсацию.