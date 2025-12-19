0
3 часа
Спорт

«Салават Юлаев» взял на просмотр нападающего Владимира Бутузова

18 декабря уфимский клуб подписал пробный контракт с 31-летним форвардом Владимиром Бутузовым. Ранее нападающий покинул «Сибирь» из-за низкой результативности. Теперь он должен доказать свою полезность штабу Виктора Козлова, чтобы получить полноценное соглашение. Об этом сообщает «Чемпионат».
Владимир Бутузов
©ХК "Салават Юлаев"

Детали перехода

Руководство «Салавата Юлаева» не стало рисковать и предложило ветерану просмотровое соглашение. Это стандартная практика для игроков, которые меняют клуб по ходу неудачного сезона. Если Бутузов не подойдет под систему игры или не наберет форму, клуб сможет расторгнуть договор без выплаты крупной компенсации.

Статистика игрока

В текущем сезоне Бутузов выступал за новосибирскую «Сибирь», но показал слабые результаты.

Показатели в сезоне 2025/26:

  • 25 матчей сыграно.
  • 2 очка набрано (1 шайба + 1 передача).
  • -6 — показатель полезности.

Карьера в КХЛ:

За все время в лиге нападающий провел 649 матчей и набрал 245 очков (113 голов и 132 передачи). Главное достижение — бронзовая медаль чемпионата России сезона 2014/15 в составе «Сибири».

«Салават Юлаев» ищет способы усилить состав и подняться в турнирной таблице: сейчас команда занимает девятое место в Восточной конференции. В сентябре 2025 года уфимцы уже использовали практику пробных контрактов, когда приглашали свободных агентов Александра Хохлачева и Антона Берлева. Бутузов стал очередной попыткой менеджмента найти опытного игрока для ротации без серьезных финансовых вложений.

Похожие записи
0
19.12.2025
Спорт

«Салават Юлаев» удержал победу над «Северсталью» и выиграл 700-й матч в КХЛ: комментарий Виктора Козлова

Виктор Козлов
18 декабря уфимский клуб обыграл «Северсталь» в Череповце со счетом 2:1. Команда Виктора Козлова забила две быстрые шайбы, после чего ушла в оборону и сохранила преимущество.
0
19.12.2025
Спорт

Никита Зоркин объяснил, как «Салават Юлаев» обыграл «Северсталь»

хоккеисты
Защитник уфимского клуба Никита Зоркин прокомментировал гостевую победу над «Северсталью» (2:1). Игрок считает, что команда набрала очки благодаря строгому выполнению тренерской установки и удачному старту.
2
17.12.2025
Спорт

Денис Ян связал проигрыш «Ак Барсу» с плохой реализацией большинства

денис ян
Пресс-служба уфимского клуба опубликовала комментарий нападающего Дениса Яна после болезненного домашнего поражения от казанского «Ак Барса» со счетом 6:3.
0
17.12.2025
Спорт

Козлов объяснил разгром «Салавата Юлаева» в «Зелёном дерби» нехваткой хладнокровия

виктор козлов
Главный тренер уфимской команды подвел итоги встречи с казанским «Ак Барсом» на пресс-конференции. Виктор Козлов выделил основные факторы, которые привели к результату 3:6 не в пользу его подопечных.
0
16.12.2025
Спорт

«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 6:3

хоккеисты
Уфимский клуб «Салават Юлаев» проиграл казанскому «Ак Барсу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, известная как «Зеленое дерби», закончилась со счетом 6:3 в пользу хозяев льда, сообщают официальные источники лиги.
0
15.12.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Ремпал пропустит выездную серию по семейным обстоятельствам

шелдон ремпал
Форвард Шелдон Ремпал не вылетел с «Салаватом Юлаевым» на выездные матчи КХЛ. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба уфимского клуба изданию «Чемпионат». Хоккеист остался дома из-за семейных обстоятельств.
0
12.12.2025
Спорт

В «Салавате Юлаеве» допустили досрочный переход Александра Жаровского в НХЛ

александр жаровский
Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «Матч ТВ» прокомментировал возможное будущее нападающего Александра Жаровского.
