«Салават Юлаев» взял на просмотр нападающего Владимира Бутузова

18 декабря уфимский клуб подписал пробный контракт с 31-летним форвардом Владимиром Бутузовым. Ранее нападающий покинул «Сибирь» из-за низкой результативности. Теперь он должен доказать свою полезность штабу Виктора Козлова, чтобы получить полноценное соглашение. Об этом сообщает «Чемпионат».

Детали перехода

Руководство «Салавата Юлаева» не стало рисковать и предложило ветерану просмотровое соглашение. Это стандартная практика для игроков, которые меняют клуб по ходу неудачного сезона. Если Бутузов не подойдет под систему игры или не наберет форму, клуб сможет расторгнуть договор без выплаты крупной компенсации.

Статистика игрока

В текущем сезоне Бутузов выступал за новосибирскую «Сибирь», но показал слабые результаты.

Показатели в сезоне 2025/26:

25 матчей сыграно.

матчей сыграно. 2 очка набрано (1 шайба + 1 передача).

очка набрано (1 шайба + 1 передача). -6 — показатель полезности.

Карьера в КХЛ:

За все время в лиге нападающий провел 649 матчей и набрал 245 очков (113 голов и 132 передачи). Главное достижение — бронзовая медаль чемпионата России сезона 2014/15 в составе «Сибири».

«Салават Юлаев» ищет способы усилить состав и подняться в турнирной таблице: сейчас команда занимает девятое место в Восточной конференции. В сентябре 2025 года уфимцы уже использовали практику пробных контрактов, когда приглашали свободных агентов Александра Хохлачева и Антона Берлева. Бутузов стал очередной попыткой менеджмента найти опытного игрока для ротации без серьезных финансовых вложений.