«Салават Юлаев» выстоял в Москве и сравнял счёт в серии со «Спартаком»

Судьба путёвки в полуфинал решится в седьмой игре

«Салават Юлаев» одержал победу над московским «Спартаком» со счётом 2:1 в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ. Игра прошла 21 апреля на льду столичного «Мегаспорта». Теперь у обеих команд по три победы, и судьба путёвки в полуфинал решится в седьмом матче.

Битва получилась напряжённой и затянулась на два с половиной часа. Уфимцы понимали: проиграешь — и домой. Первый период прошёл без заброшенных шайб, зато во втором команды разразились голами. Владислав Ефремов вывел гостей вперёд на 24-й минуте, но «красно-белые» быстро восстановили равновесие — отличился Сергей Лукьянцев.

Третий период голов не принёс, и командам пришлось выяснять отношения в овертайме. Именно там, на 75-й минуте, Алексей Василевский стал героем для уфимцев, забросив решающую шайбу.

Серия превратилась в настоящий триллер. Теперь всё решится в седьмой игре, где определится, кто пройдёт дальше, а кто завершит сезон.

— Уфа с победой! Вы это заслужили🤝 Теперь всё в ваших руках, — написал в соцсетях Владимир М.

— Вязик молодчик, хорошо отстоял, — написал Фаиль К.

— Как АЛЕКСЕЙ переживал на скамейке оштрафованных, даже оператор заметил и вывел это в эфир-прям, как знал что именно ВАСИЛЕВСКИЙ СТАНЕТ ГЕРОЕМ МАТЧА‼ ВЯЗОВОЙ -СУПЕР‼ — поделился эмоциями Андрей Е.

— Так держать!!! Не описать словами радостььььь! Ребята, вы ооооогромные молодцы! Не сдаемся! Мы с вами, — пожелала Дашка Г.