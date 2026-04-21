«Салават Юлаев» вышел на серию с «Локомотивом» с больными хоккеистами

Главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов раскрыл детали вспышки инфекции в команде в ходе серии против «Локомотива».

Вылет «Салавата Юлаева» из плей-офф КХЛ произошёл на фоне серьёзных проблем со здоровьем у ряда игроков. «Салават» уступил «Локомотиву» в четвертьфинале Кубка Гагарина — 2026 со счётом 0–4 в серии. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов объяснил причины поражения в том числе болезнью хоккеистов.

«Причина поражения кроется во многих деталях. Не скажу, что мы бы прошли «Локомотив» и выиграли у них четыре матча, но, если бы, допустим, Алалыкин и Зоркин были целы, мы бы покусались. По крайней мере, в пять защитников не играли бы», — заявил Козлов.

По его словам, вирус легко подхватить в момент физического и эмоционального истощения. Никита Зоркин не вышел на лёд ни в одном матче серии. Данил Алалыкин участвовал в играх с температурой. Семён Вязовой провёл почти все встречи также с температурой, пропустив лишь один матч — когда буквально не мог подняться с постели.

«Доктор лечил, процедуры делали, Семён на морально-волевых отработал с «Локомотивом», Зора и Лала не смогли. Когда 38℃ температура, был диагноз пневмония — с этим не рискуют», — добавил тренер.

Напомним, в четвёртом матче серии с «Локомотивом», завершившемся 14 апреля в Уфе со счётом 0:4, «Салават Юлаев» выступал в ослабленном составе. Из-за травм не смогли выйти на лёд Евгений Кузнецов и Дин Стюарт. По ходу серии пневмонию перенесли хоккеисты Зоркин, Алалыкин и Вязовой.

Ранее сообщалось, что у Евгения Кузнецова диагностировали двустороннюю пневмонию — он узнал об этом, находясь в больнице после травмы, полученной в третьем матче серии. Кузнецов получил сотрясение мозга после силового приёма Полунина в третьем матче противостояния.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли по окончании серии отметил, что «Салават Юлаев» сумел развернуть сезон после крайне тяжёлого старта. В первых 15 матчах чемпионата уфимцы одержали лишь три победы, однако затем сумели переломить ситуацию.

К слову, в первом раунде плей-офф «Салават» прошёл «Автомобилист», одержав победу в серии 4–2. По итогам регулярного чемпионата команда заняла пятое место в Восточной конференции. Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя итоги сезона, призвал команду мобилизоваться и двигаться вперёд.