«Салават Юлаев» вырвал победу у «Автомобилиста» в третьем матче плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» забил победную шайбу на 58-й минуте и одержал верх над «Автомобилистом» в третьем матче плей-офф КХЛ.
©ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» 27 марта на домашнем льду «Уфа-Арены» переиграл «Автомобилист» со счётом 4:3 в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Об этом сообщают пресс-служба КХЛ. Уфимцы повели в серии со счётом 2:1.

Стартовый период сложился непросто. Хозяева сразу захватили инициативу — Ярослав Цулыгин и Шелдон Ремпал создавали угрозу у ворот гостей, однако вратарь «Автомобилиста» раз за разом оказывался на пути шайбы. Первыми счёт открыли екатеринбуржцы — на 7-й минуте. Уфимцы ответили быстро: на 12-й Данил Алалыкин под давлением сделал точную передачу на Шелдона Ремпала, и тот с острого угла поразил ближний угол ворот. Однако «Автомобилист» не унялся — до конца периода вновь вышел вперёд, и первая двадцатиминутка завершилась 2:1 в пользу гостей.

Во втором периоде уфимцы переломили ход игры. На 23-й минуте Девин Броссо, подключившись в атаку, принял передачу Александра Жаровского и сравнял счёт броском с пятачка. Затем Артём Горшков и Максим Кузнецов вывели шайбу на Владислава Ефремова — тот пробил с неудобной руки под штангу и вывел «Салават» вперёд. Гости пытались отыграться, попали в каркас ворот, но Семён Вязовой и защитники уфимцев устояли.

Третий период снова перевернул всё с ног на голову. На 40-й минуте «Автомобилист» восстановил равновесие. Игра оставалась открытой — Артём Горшков рвался к воротам, но промахнулся с трудной позиции. Победную точку поставил Максим Кузнецов: на 58-й минуте он получил шайбу от Владислава Ефремова, ушёл на лицевую и точно бросил в угол ворот. «Автомобилист» в оставшееся время так и не смог ответить — 4:3, победа и лидерство в серии у «Юлаевцев».

Напомним, серия стартовала 23 марта в Екатеринбурге — «Автомобилист» выиграл первый матч со счётом 2:0 на «УГМК-Арене». Оба гола в той встрече на счету нападающего Даниэля Спронга.

Во втором матче 25 марта уфимцы взяли реванш в Екатеринбурге — 1:0. Единственную шайбу забил Егор Сучков, и серия сравнялась — 1:1.

По итогам регулярного сезона «Автомобилист» занял четвёртое место в Восточной конференции с 84 очками, «Салават Юлаев» — пятое, набрав 78 очков в 68 матчах. Серия до четырёх побед, четвёртый матч запланирован на 29 марта в Уфе.

К слову, в истории противостояний двух клубов в плей-офф перевес на стороне «Салавата Юлаева»: уфимцы побеждали в сериях 2010 и 2019 годов со счётом 3:1 и 4:1 соответственно, однако с тех пор команды в плей-офф не встречались.

Похожие записи
27.03.2026
Козлов — о победе над «Автомобилистом»: «Обе команды уставшие, но есть характер и желание»

«Юлаевцы» переломили ход встречи, уступая по ходу игры, и вышли вперёд в серии — 2:1. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов на послематчевой пресс-конференции 27 марта в Уфе объяснил, как команде удалось вытащить матч.
27.03.2026
«Бросил на удачу»: как гол Кузнецова на 58-й минуте решил судьбу третьего матча с «Автомобилистом»

Нападающий уфимского клуба открыл счёт в кубковой статистике и рассказал о ключевых факторах успеха в домашнем матче против «Автомобилиста».
25.03.2026
Заварухин — о провале атаки и везении соперника: «Вратарю было легко»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин объяснил причины поражения от «Салавата Юлаева» со счётом 0:1 в матче плей-офф.
25.03.2026
«Это лишь одна игра»: Козлов не даёт расслабиться после победы «Салавата Юлаева» в Екатеринбурге

«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счётом 1:0 во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. После игры главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов дал развёрнутый комментарий.
25.03.2026
«Салават Юлаев» сравнял серию с «Автомобилистом», победив в гостях со счётом 1:0

Уфимский клуб одержал минимальную победу в Екатеринбурге и восстановил паритет в противостоянии первого раунда плей-офф КХЛ.
24.03.2026
«Будем готовы ко второй игре»: Спронг забил дважды и предупредил «Салават Юлаев»

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг забил две шайбы и обеспечил победу над уфимцами в стартовой игре плей-офф КХЛ.
