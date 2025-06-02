«Салават Юлаев» выкупил скандального нападающего у «Сочи»

Уфимский хоккейный клуб заключил соглашение с 22-летним форвардом Ильей Федотовым, сообщает пресс-служба «Салавата Юлаева» 2 июня.

Башкирская команда оформила обмен с сочинцами, получив нападающего Федотова взамен на 19-летнего воспитанника Матвея Бабенко. Молодой хоккеист провел восемь поединков в КХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой.

Для Федотова двухлетний договор до завершения чемпионата-2026/27 означает возможность восстановить репутацию. Год назад американский клуб «Юта» выбрал его на драфте НХЛ под 43-м номером, однако в январе карьера едва не завершилась скандалом. Хоккеист проигнорировал распоряжение руководства о переводе в фарм-команду «Ростов» после игры против московского «Динамо». Это привело к разрыву отношений с прежним работодателем.

Показатели игрока вызывают вопросы. В прошедшем сезоне он записал на счет 10 результативных действий (4 гола плюс 6 передач) за 28 встреч при отрицательном рейтинге −11. Однако наставники уфимцев верят в скрытые возможности хоккеиста. В чемпионате-2022/23 в составе «Нефтехимика» Федотов выглядел убедительнее: 14 очков (9+5) в 40 матчах.

Габариты спортсмена внушают уважение: 187 сантиметров роста, мощный удар и способность побеждать в единоборствах. Финансовые условия отражают ставку на прогресс: 9 миллионов рублей за первый год и 10 миллионов за второй. Это двукратно превышает оклад Бабенко. Уфа делает ставку на способности, игнорируя сложную репутацию.