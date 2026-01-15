«Салават Юлаев» выиграл у «Лады» 5:2 на выезде

Уфимский клуб выиграл пятый матч кряду, разгромив тольяттинцев 5:2 на выезде. Родуолд и Ефремов забросили по две шайбы.

Хоккеисты «Салавата Юлаева» одержали гостевую победу над «Ладой» со счётом 5:2 в рамках FONBET-чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Стартовый период полностью остался за уфимцами. Уже на четвёртой минуте канадский форвард Джек Родуолд распечатал ворота соперника в большинстве, замкнув передачу Шелдона Ремпала. Спустя четыре минуты Владислав Ефремов удвоил преимущество гостей, точно пробив с острого угла — пас отдали Сергей Варлов и Александр Комаров.

Далее гости продолжили прессинговать. Александр Жаровский перехватил шайбу у своей синей линии, убежал один на один с голкипером и хладнокровно переиграл Ивана Бочарова. После третьего пропущенного гола тренеры «Лады» заменили вратаря на Александра Трушкова.

Вторая двадцатиминутка началась с ответного гола хозяев на 23-й минуте. Однако юлаевцы быстро вернули комфортный перевес — Ефремов подобрал отскочившую от борта шайбу после броска Максима Кузнецова и выкатился из-за ворот для точного броска.

В середине периода «Салават» оказался в сложнейшем формате «3 на 5». Голкипер Семён Вязовой выручил несколько раз, а оборона сработала безупречно — тольяттинцы не смогли воспользоваться двойным преимуществом.

Третий период хозяева провели активнее, но Вязовой отражал все угрозы. На 49-й минуте уже уфимцы получили двойное большинство и реализовали его — Родуолд ван-таймером из левого круга вбрасывания оформил дубль, получив очередной пас от Ремпала.

В концовке тольяттинцы сумели лишь сократить отставание, установив окончательный счёт 2:5.

Для «Салавата Юлаева» эта победа стала пятой подряд. Ранее уфимцы обыграли на выезде «Авангард» со счётом 4:3, где ключевую роль сыграл всё тот же Шелдон Ремпал, набравший три очка. После 46 матчей команда набрала 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В начале января клуб усилил состав, подписав полноценный контракт с нападающим Владимиром Бутузовым до конца сезона 2025/26. Кроме того, «Салават» оформил двустороннее соглашение с канадским форвардом Хо Сэнгом, которому в основной команде будут платить 5 млн рублей.

Напомним, 13 января КХЛ оштрафовала нападающего юлаевцев Девина Броссо на 50 тысяч рублей за симуляцию в матче против «Авангарда». Следующий поединок уфимцы проведут 17 января в гостях против «Автомобилиста».