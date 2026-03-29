«Салават Юлаев» выбивает «Автомобилист» с курса — до победы в серии один шаг

Уфимцы перехватили инициативу в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» 29 марта на «Уфа-Арене» разгромил «Автомобилист» со счётом 5:2 в четвёртом матче первого раунда FONBET Чемпионата КХЛ сезона 2025/26. По данным пресс-службы лиги, уфимцы захватили преимущество в серии — 3:1.

Хозяева взяли инициативу с первых минут. На третьей минуте Максим Кузнецов финтом обыграл вратаря гостей и переправил шайбу в нижний угол. В середине отрезка «Салават» устоял в меньшинстве — «Автомобилист» не сумел воспользоваться численным преимуществом. Концовка периода осталась за екатеринбуржцами, однако счёт не изменился.

Во втором периоде уфимцы продолжили управлять ходом встречи. На 26-й минуте Данил Алалыкин удвоил преимущество хозяев, переправив шайбу под перекладину с пятака. Уже через минуту гости сократили отставание. Несмотря на попытки «Автомобилиста» переломить ход игры, оборона «юлаевцев» сработала надёжно. На 34-й минуте Шелдон Ремпал поразил нижний угол ворот, восстановив комфортный отрыв.

В заключительном периоде на 43-й минуте Кузнецов кистевым броском оформил счёт 4:1 — после этого гола тренерский штаб гостей произвёл замену голкипера. «Автомобилист» сократил разрыв на 56-й минуте, а затем снял вратаря в попытке отыграться. Воспользоваться пустыми воротами успел Алалыкин — он перехватил шайбу и установил окончательный результат 5:2.

Напомним, первый матч серии состоялся 23 марта в Екатеринбурге — уфимцы уступили «Автомобилисту» со счётом 0:2, а вратарь Галкин отразил все броски «Салавата Юлаева».

Во втором матче серии, прошедшем 25 марта также в Екатеринбурге, «Салават Юлаев» взял реванш — победил со счётом 1:0, сравняв счёт в противостоянии. Единственную шайбу в той встрече забил Егор Сучков.

В третьем матче 27 марта в Уфе уфимцы одержали волевую победу со счётом 4:3: решающий гол на 58-й минуте забил Максим Кузнецов, а преимущество в серии перешло к «Салавату Юлаеву» — 2:1.

К слову, в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2025/26 «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встречались четыре раза: екатеринбуржцы одержали три победы со счётами 4:1, 4:2 и 6:2, уфимцы выиграли лишь однажды — на льду соперника в Екатеринбурге со счётом 4:1» По итогам регулярки «Автомобилист» занял четвёртое место в Восточной конференции с 84 очками, «Салават Юлаев» — пятое с 78 очками.