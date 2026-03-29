0
10 часов
Спорт

«Салават Юлаев» выбивает «Автомобилист» с курса — до победы в серии один шаг

Уфимцы перехватили инициативу в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» 29 марта на «Уфа-Арене» разгромил «Автомобилист» со счётом 5:2 в четвёртом матче первого раунда FONBET Чемпионата КХЛ сезона 2025/26. По данным пресс-службы лиги, уфимцы захватили преимущество в серии — 3:1.

Хозяева взяли инициативу с первых минут. На третьей минуте Максим Кузнецов финтом обыграл вратаря гостей и переправил шайбу в нижний угол. В середине отрезка «Салават» устоял в меньшинстве — «Автомобилист» не сумел воспользоваться численным преимуществом. Концовка периода осталась за екатеринбуржцами, однако счёт не изменился.

Во втором периоде уфимцы продолжили управлять ходом встречи. На 26-й минуте Данил Алалыкин удвоил преимущество хозяев, переправив шайбу под перекладину с пятака. Уже через минуту гости сократили отставание. Несмотря на попытки «Автомобилиста» переломить ход игры, оборона «юлаевцев» сработала надёжно. На 34-й минуте Шелдон Ремпал поразил нижний угол ворот, восстановив комфортный отрыв.

В заключительном периоде на 43-й минуте Кузнецов кистевым броском оформил счёт 4:1 — после этого гола тренерский штаб гостей произвёл замену голкипера. «Автомобилист» сократил разрыв на 56-й минуте, а затем снял вратаря в попытке отыграться. Воспользоваться пустыми воротами успел Алалыкин — он перехватил шайбу и установил окончательный результат 5:2.

Напомним, первый матч серии состоялся 23 марта в Екатеринбурге — уфимцы уступили «Автомобилисту» со счётом 0:2, а вратарь Галкин отразил все броски «Салавата Юлаева».

Во втором матче серии, прошедшем 25 марта также в Екатеринбурге, «Салават Юлаев» взял реванш — победил со счётом 1:0, сравняв счёт в противостоянии. Единственную шайбу в той встрече забил Егор Сучков.

В третьем матче 27 марта в Уфе уфимцы одержали волевую победу со счётом 4:3: решающий гол на 58-й минуте забил Максим Кузнецов, а преимущество в серии перешло к «Салавату Юлаеву» — 2:1.

К слову, в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2025/26 «Автомобилист» и «Салават Юлаев» встречались четыре раза: екатеринбуржцы одержали три победы со счётами 4:1, 4:2 и 6:2, уфимцы выиграли лишь однажды — на льду соперника в Екатеринбурге со счётом 4:1» По итогам регулярки «Автомобилист» занял четвёртое место в Восточной конференции с 84 очками, «Салават Юлаев» — пятое с 78 очками.

0
29.03.2026
Спорт

Козлов — о победе над «Автомобилистом»: «Всё могло качнуться в любую сторону»

тренер Салавата Юлаева Виктор Козлов
«Салават Юлаев» выиграл четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина и вышел вперёд 3:1. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов рассказал, почему этот матч оказался сложнее, чем говорит счёт, и как не «перегореть» при таком преимуществе.
0
29.03.2026
Спорт

«Юбилей с дублем»: Алалыкин провёл 300-й матч за «Салават Юлаев» и помог уфимцам разгромить «Автомобилист» — 5:2

хоккеист салавата юланва Данил Алалыкин
«Салават Юлаев» выдал лучший матч серии, забив пять шайб в четвёртой игре против «Автомобилиста». Нападающий Данил Алалыкин в юбилейном — 300-м — поединке в зелёной форме оформил дубль.
0
28.03.2026
Спорт

«Дотерпели и проявили характер»: Ефремов — о победе «Салавата» над «Автомобилистом», мастерстве Спронга и роли Евгения Кузнецова

Владислав Ефремов
Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов рассказал, как уфимцы справились с «Автомобилистом» в третьем матче плей-офф, почему игра получилась результативной и что значит выходить против Даниэля Спронга.
0
27.03.2026
Спорт

Козлов — о победе над «Автомобилистом»: «Обе команды уставшие, но есть характер и желание»

виктор козлов
«Юлаевцы» переломили ход встречи, уступая по ходу игры, и вышли вперёд в серии — 2:1. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов на послематчевой пресс-конференции 27 марта в Уфе объяснил, как команде удалось вытащить матч.
0
27.03.2026
Спорт

«Бросил на удачу»: как гол Кузнецова на 58-й минуте решил судьбу третьего матча с «Автомобилистом»

форвард салавата юлаева максим кузнецов
Нападающий уфимского клуба открыл счёт в кубковой статистике и рассказал о ключевых факторах успеха в домашнем матче против «Автомобилиста».
0
25.03.2026
Спорт

Заварухин — о провале атаки и везении соперника: «Вратарю было легко»

Николай Заварухин
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин объяснил причины поражения от «Салавата Юлаева» со счётом 0:1 в матче плей-офф.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.