«Салават Юлаев» во второй раз уступил «Локомотиву»: Козлов объяснил, что пошло не так

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал итоги второго матча четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026, в котором уфимский клуб уступил «Локомотиву» (2:3). Встреча состоялась 10 апреля в Ярославле.

Несмотря на поражение, Козлов в целом остался доволен действиями подопечных. По его словам, команда была нацелена на ворота соперника, реализовала гол и стремилась отыграться.

Отдельным поводом для обсуждения стало состояние хоккеиста Кузнецова, который в третьем периоде получил удар у борта. Тренер не стал строить прогнозов относительно его участия в дальнейших матчах:

«Посмотрим, завтра будет обследование».

На вопрос о том, чего команде не хватает для победы над таким соперником, Козлов ответил без уклончивости:

«Когда ты играешь с одним из лидеров, претендентов на кубок, всегда чего-то не хватает. Надо прибавить в характере, самоотверженности, нацеленности на ворота».

Главной темой послематчевой пресс-конференции стала игра капитана команды Григория Панина. Часть болельщиков выразила недовольство его действиями, в том числе удалением. Козлов отреагировал на критику спокойно, пояснив, что фильтрует подобные высказывания. Защищая своего игрока, тренер напомнил о его вкладе в матч:

«Григорий много сделал полезного».

Оценивая удаление капитана как проявление эмоций, наставник риторически обратился к журналистам:

«Вы хотите, чтобы я своего капитана отхреначил? Болельщики всё равно не успокоятся».

Говоря о дальнейших планах команды, специалист обозначил единственную задачу — сосредоточиться на подготовке к следующей игре и постараться одержать в ней победу.

Напомним, по итогам второго матча четвертьфинальной серии, состоявшегося 10 апреля на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0. Шайбы забили Байрон Фрейз и Александр Радулов. Счёт в серии стал 2-0 в пользу ярославцев.

За две домашние игры «Салават Юлаев» нанёс 51 бросок в створ вратаря «Локомотива» Исаева, однако не смог забросить ни одной шайбы. Помимо этого, за час до начала второго матча в заявке «Салавата Юлаева» не оказалось основного голкипера Семёна Вязового.

В полуфинале Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» уже выбивал «Салават Юлаев», завершив серию со счётом 4-1 в свою пользу и первым выйдя в финал. В регулярном чемпионате сезона 2025/2026 команды встречались дважды в ноябре — и в обоих случаях победу одержал «Локомотив»: 4:1 в Уфе и 4:3 в овертайме в Ярославле.

12 апреля в Уфе стартовал третий матч серии. Уфимский клуб в этой встрече наконец открыл счёт в серии: на 28-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Сергей Варлов сравнял счёт, забив первый гол команды во втором раунде плей-офф. До этого момента уфимцы не могли поразить ворота «Локомотива» на протяжении 147 минут 53 секунд игрового времени.