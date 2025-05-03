«Салават Юлаев» в одном шаге от вылета из плей-офф

Очередной хоккейный вечер в Уфе превратился в похороны надежд местных фанатов. «Локомотив», 3 мая, наехал на «Салават Юлаев» без тормозов — 3:0. Спортивные журналисты в КХЛ подтверждает: дела у уфимцев совсем плохи.

Ярославцы теперь ведут в серии 3-1 и в следующем матче могут отправить башкирских хоккеистов паковать чемоданы.

Домашние стены «Уфа-Арены» не помогли вообще. Уже на 15-й минуте Даниил Тесанов открыл счёт. А перед самым перерывом — буквально за две секунды до сирены — Илья Николаев удвоил преимущество «Локо».

На этом унижения «Салавата» не закончились. Во втором периоде Егор Сурин забил третью шайбу, которая окончательно добила хозяев.

Уфимские болельщики, пришедшие поддержать команду, покидали арену с кислыми лицами. Ещё бы — их любимцы в шаге от вылета из борьбы за Кубок Гагарина.

Похоже, что «зелёной машине» пора заливать новое масло — старое совсем выгорело. Если в следующем матче «Салават» снова проиграет, можно смело ставить крест на их сезоне.

— Удачи Салавату в оставшихся матчах! Настоящие батыры наши в трусливый хоккей не играют никогда👍, — написал в соцсетях Ильгиз С.

— Полуфинал к сожалению это максимум. Спасибо за сезон. . Я даже в одно время поверил что Салават Юлаев сможет выиграть Кубок Гагарина. Ладно, тут ничего не поделаешь, Локомотив просто сильнее и все, — резюмировал игру Ильдар Г.