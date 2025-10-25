«Салават Юлаев»в гостях обыграли «Нефтехимик» 2:1 — до зоны плей-офф три очка

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» 2:1. Это третий триумф подряд, который сократил отставание до зоны плей-офф до трёх очков.

«Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в гостях со счётом 2:1 в матче КХЛ 25 октября. Уфимская команда одержала третью победу подряд и приблизилась к зоне плей-офф: до восьмого места в Восточной конференции остаётся три очка.

Хозяева открыли счёт на 12-й минуте. Гол забил нападающий Дамир Жафяров. Но уже через минуту, на 13-й, форвард «Салавата» Александр Жаровский сравнял счёт в большинстве. На 27-й минуте Владислав Ефремов вывел гостей вперёд благодаря точной передаче Артура Фаизова. Оставшееся время команды провели без голов.

Три победы подряд — первая такая серия для «Салавата Юлаева» в сезоне. До этого команда обыграла «Трактор» (3:2) и «Сибирь» (5:2). Уфимский клуб занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции с 14 очками. Восьмое место, дающее путёвку в плей-офф, занимает «Амур» с 17 баллами. Между ними также находятся «Сибирь» (16 очков) и «Адмирал» (15 очков).

Сезон для уфимцев начался провально. «Салават Юлаев» провёл 18 матчей и одержал всего шесть побед. Для выхода в плей-офф команде нужно обогнать минимум три клуба.

«Нефтехимик» с 21 очком занимает шестое место на Востоке. Хозяева провели 20 игр в регулярном чемпионате.

29 октября «Салават Юлаев» сыграет дома против «Адмирала» из Владивостока. «Нефтехимик» 27 октября примет казахстанский «Барыс». Обе игры пройдут в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2025/2026.