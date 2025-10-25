0
8 часов
Спорт

«Салават Юлаев»в гостях обыграли «Нефтехимик» 2:1 — до зоны плей-офф три очка

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком» 2:1. Это третий триумф подряд, который сократил отставание до зоны плей-офф до трёх очков.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в гостях со счётом 2:1 в матче КХЛ 25 октября. Уфимская команда одержала третью победу подряд и приблизилась к зоне плей-офф: до восьмого места в Восточной конференции остаётся три очка.

Хозяева открыли счёт на 12-й минуте. Гол забил нападающий Дамир Жафяров. Но уже через минуту, на 13-й, форвард «Салавата» Александр Жаровский сравнял счёт в большинстве. На 27-й минуте Владислав Ефремов вывел гостей вперёд благодаря точной передаче Артура Фаизова. Оставшееся время команды провели без голов.

Три победы подряд — первая такая серия для «Салавата Юлаева» в сезоне. До этого команда обыграла «Трактор» (3:2) и «Сибирь» (5:2). Уфимский клуб занимает последнее, 11-е место в Восточной конференции с 14 очками. Восьмое место, дающее путёвку в плей-офф, занимает «Амур» с 17 баллами. Между ними также находятся «Сибирь» (16 очков) и «Адмирал» (15 очков).

Сезон для уфимцев начался провально. «Салават Юлаев» провёл 18 матчей и одержал всего шесть побед. Для выхода в плей-офф команде нужно обогнать минимум три клуба.

«Нефтехимик» с 21 очком занимает шестое место на Востоке. Хозяева провели 20 игр в регулярном чемпионате.

29 октября «Салават Юлаев» сыграет дома против «Адмирала» из Владивостока. «Нефтехимик» 27 октября примет казахстанский «Барыс». Обе игры пройдут в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2025/2026.

Похожие записи
0
25.10.2025
Спорт

«Каждое очко на вес золота»: Козлов оценил трудную победу над «Нефтехимиком»

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов рассказал о том, как его команда одолела «Нефтехимик». Оказалось, всё дело в желании, контроле шайбы и особом подходе к молодым звёздам.
0
25.10.2025
Спорт

«Косякнул — но исправился»: нападающий «Салавата Юлаева» высказался о матче с «Нефтехимиком»

артур фаизов
Нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов рассказал о победе над «Нефтехимиком». Форвард успел и заработать удаление, и отдать голевой пас на победную шайбу.
0
25.10.2025
Спорт

«Этот сезон доиграю — и всё»: капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин уходит из КХЛ

хоккеист салавата юлаева григорий панин
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин объявил о завершении карьеры по завершении сезона. Спортсмен уступает дорогу молодым, подводя итог рекордной карьере в КХЛ.
0
25.10.2025
Спорт

Возвращение бомбардира: Шелдон Ремпал снова подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым»

шелдон ремпал
Канадский нападающий Шелдон Ремпал подпишет однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевом» на 70 миллионов рублей.
0
21.10.2025
Спорт

«Победы стоят дорого» — тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об игре с «Трактором»

виктор козлов
«Салават Юлаев» наконец-то прорвал черную полосу, сотворил чудо в битве с «Трактором» (3:2) — но радость в Уфе омрачила новая волна травм, над командой буквально навис лазарет.
0
21.10.2025
Спорт

«Был мандраж»: молодой игрок «Салавата Юлаева» честно — о победе над «Трактором» и исполнении мечты

Артур Фаизов
«Просто кайф». Именно так, одним словом, описал свои эмоции молодой нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов. Его команда только что прервала унизительную серию из пяти поражений, вырвав победу у «Трактора» в напряжённом матче со счётом 3:2.
