«Салават Юлаев» уступил «Трактору» 1:2, пятое поражение подряд в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» потерпел пятое поражение подряд и оказался на дне таблицы. Роковой гол забросил бывший кумир уфимских фанатов Джош Ливо.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ 18 октября. Решающую шайбу за 2,5 минуты до конца забросил нападающий Джошуа Ливо — бывший игрок уфимского клуба.

Содержание
  1. Первые периоды без голов
  2. Обмен голами в третьем периоде
  3. Ливо наказал бывший клуб
  4. Травма форварда «Салавата Юлаева»
  5. Уфимцы на дне таблицы

Первые периоды без голов

Встреча на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» началась в 14:00 по московскому времени. Первые 40 минут игры прошли без забитых шайб — счет после двух периодов был 0:0. Зрители увидели голы только в заключительной двадцатиминутке.

Обмен голами в третьем периоде

На 45-й минуте нападающий «Трактора» Егор Коршков открыл счет — 1:0 в пользу хозяев. Через три минуты защитник «Салавата Юлаева» Евгений Кулик сравнял счет — 1:1. Но на 58-й минуте Джош Ливо реализовал большинство и вывел челябинцев вперед — 2:1. Уфимцы сняли вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счет не смели.

Ливо наказал бывший клуб

Автор победного гола Джошуа Ливо два предыдущих сезона выступал за «Салават Юлаев». В прошлом сезоне канадец забросил 49 шайб, побив рекорд регулярных чемпионатов КХЛ. За этот результат он был признан самым ценным игроком лиги. В матче с бывшим клубом Ливо набрал два очка (гол + передача).

Травма форварда «Салавата Юлаева»

В третьем периоде травму в результате силового приема у борта получил форвард «Салавата Юлаева» Антон Берлев. Хоккеиста увезли со льда на каталке. В понедельник нападающий, находившийся в уфимском клубе на пробном контракте, подписал полноценный договор до конца сезона-2025/26.

Уфимцы на дне таблицы

«Салават Юлаев» потерпел пятое поражение подряд и занял последнее, 11-е место в Восточной конференции с восьмью очками после 15 матчей. «Трактор» набрал 20 очков в 17 играх и поднялся на пятое место на Востоке. Матч в Челябинске посетили 7500 зрителей.

Во вторник, 21 октября, команды встретятся вновь, но уже в Уфе. «Салавату Юлаеву» нужно прервать серию поражений, чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы.

виктор козлов
Пятое поражение подряд, последнее место на Востоке и тяжёлая травма нападающего. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов считает, что команда не заслужила проигрыша и заступился за ветерана Панина.
хоккеисты
«Салават Юлаев» снова проиграл, на этот раз «Металлургу» со счётом 4:6, и оказался на последнем месте. Форвард Александр Жаровский считает, что с такой обороной побед не видать, но уныния в команде нет.
виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов проанализировал поражение от «Металлурга». Роковая ошибка, слабая оборона и кадровые проблемы — вот главные тезисы.
хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» провалил матч с «Магниткой», ведя 2:0. Это четвёртое поражение кряду, которое отправило башкирский клуб на последнее место Восточной конференции.
григорий панин
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин — о причинах поражения 1:4 от «Ак Барса». Команда много бросает, но не забивает, а вторые периоды стали ахиллесовой пятой.
хоккеисты
«Салават Юлаев» потерпел разгромное поражение от «Ак Барса» 1:4. Уфимцы на дне таблицы, а гол бывшего игрока фанаты встретили оглушительным свистом.
