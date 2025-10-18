«Салават Юлаев» уступил «Трактору» 1:2, пятое поражение подряд в КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» потерпел пятое поражение подряд и оказался на дне таблицы. Роковой гол забросил бывший кумир уфимских фанатов Джош Ливо.

Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ 18 октября. Решающую шайбу за 2,5 минуты до конца забросил нападающий Джошуа Ливо — бывший игрок уфимского клуба.

Первые периоды без голов

Встреча на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» началась в 14:00 по московскому времени. Первые 40 минут игры прошли без забитых шайб — счет после двух периодов был 0:0. Зрители увидели голы только в заключительной двадцатиминутке.

Обмен голами в третьем периоде

На 45-й минуте нападающий «Трактора» Егор Коршков открыл счет — 1:0 в пользу хозяев. Через три минуты защитник «Салавата Юлаева» Евгений Кулик сравнял счет — 1:1. Но на 58-й минуте Джош Ливо реализовал большинство и вывел челябинцев вперед — 2:1. Уфимцы сняли вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счет не смели.

Ливо наказал бывший клуб

Автор победного гола Джошуа Ливо два предыдущих сезона выступал за «Салават Юлаев». В прошлом сезоне канадец забросил 49 шайб, побив рекорд регулярных чемпионатов КХЛ. За этот результат он был признан самым ценным игроком лиги. В матче с бывшим клубом Ливо набрал два очка (гол + передача).

Травма форварда «Салавата Юлаева»

В третьем периоде травму в результате силового приема у борта получил форвард «Салавата Юлаева» Антон Берлев. Хоккеиста увезли со льда на каталке. В понедельник нападающий, находившийся в уфимском клубе на пробном контракте, подписал полноценный договор до конца сезона-2025/26.

Уфимцы на дне таблицы

«Салават Юлаев» потерпел пятое поражение подряд и занял последнее, 11-е место в Восточной конференции с восьмью очками после 15 матчей. «Трактор» набрал 20 очков в 17 играх и поднялся на пятое место на Востоке. Матч в Челябинске посетили 7500 зрителей.