«Салават Юлаев» уступил «Локомотиву» на домашнем льду

Ярославская команда повела в серии

В Уфе 27 марта на льду «Уфа-Арены» прошла третья встреча полуфинальной серии Кубка Гагарина между местным «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом». Матч завершился в пользу гостей со счётом 2:4. Это позволило «Локомотиву» выйти вперёд в серии.

Начали хозяева с активных атак, однако отсутствие форвардов Джошуа Ливо и Нэйтана Тодда заметно сказалось на организации нападения. Ярославцы защитились надёжно, а на 7-й минуте Алексей Береглазов, выступающий за «Локомотив» с прошлого года, открыл счёт в матче — 0:1. До конца периода уфимцы не сумели реализовать свои моменты, уйдя на перерыв в роли догоняющих.

В начале второго игрового отрезка Владислав Ефремов порадовал болельщиков «Салавата Юлаева», сравняв результат на 24-й минуте — 1:1. Казалось, что интрига возвращается, но уже на 33-й минуте Никита Кирьянов вновь сделал «Локомотив» лидером. Перед самым перерывом, на 40-й минуте, Александр Радулов забросил ещё одну шайбу в ворота уфимской команды, увеличив разрыв.

Третий период не обошёлся без неприятных моментов: нападающий Пётр Хохряков получил травму после силового приём. Вскоре Александр Хмелевски реализовал численное преимущество, сделав счёт 2:3, однако попытки сравнять результат не увенчались успехом. За минуту до сирены гости забили четвёртую шайбу, установив окончательные цифры.

— Сами отдали матч. Никаких оправданий, нужно вдохнуть, выдохнуть, собраться и выйти послезавтра на битву. Фанатам терпения, Петру Хохрякову здоровья. Мы в борьбе, мы идём дальше, вперёд Салават! — написал в соцсетях Павел А.

— Выбиться в плей-офф и тем более в полуфинал — это уже большой успех. Команда и тренер молодцы, бились до конца! Ну всё же хотелось бы увидеть наших в финале. Успехов команде, надеюсь наши механики разберут этот поезд, — написал Руслан М.