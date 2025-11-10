0
Спорт

«Салават Юлаев» уступил «Ладе», пропустив решающий гол на последней минуте

Уфимский «Салават Юлаев» в драматичной борьбе уступил тольяттинской «Ладе» дома. Судьба матча решилась в последние секунды, оставив фанатов в напряжении.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл тольяттинской «Ладе» в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:5. Команда упустила ничью, пропустив решающую шайбу за 22 секунды до конца игры. Это поражение оставило уфимцев на девятом месте в Восточной конференции, в одном очке от зоны плей-офф.

Гости вышли вперёд на девятой минуте, когда Андрей Обидин забросил шайбу в меньшинстве. В конце первого периода Никита Михайлов увеличил преимущество «Лады», реализовав большинство. Однако уже через 36 секунд Джек Родуолд сократил отставание «Салавата».

Во втором периоде защитник уфимцев Григорий Панин сравнял счёт. Но вскоре «Лада» снова вышла вперёд благодаря голу Мака Холлоуэлла. В начале третьего периода Егор Сучков восстановил равенство, сделав счёт 3:3.

Развязка наступила в самой концовке. За 22 секунды до финальной сирены Никита Михайлов оформил дубль и забросил победную шайбу. Окончательный счёт установил Кирилл Жуков, поразив пустые ворота уфимцев на последней секунде матча.

Для «Салавата» это поражение стало продолжением нестабильной серии. Недавно команда уступила нижнекамскому «Нефтехимику» со счётом 0:1, что ухудшило её турнирное положение. Главный тренер Виктор Козлов тогда отмечал, что, несмотря на проигрыш, упрекнуть ребят не в чем.

Впрочем, перед этим у клуба была и успешная игра. В начале ноября «Салават Юлаев» в гостях одолел астанинский «Барыс» со счётом 2:1, набрав важные очки. Исторически «Салават» чаще побеждал «Ладу»: до этого матча команды встречались 25 раз, и в 15 из них сильнее были уфимцы.

