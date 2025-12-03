«Салават Юлаев» уступил китайскому клубу «Шанхай» со счетом 2:3 в матче КХЛ

В матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» проиграл клубу «Шанхай» со счетом 2:3. Поражение прервало победную серию команды на выезде.

Согласно официальному протоколу матча на сайте КХЛ, 3 декабря в Санкт-Петербурге хоккейный клуб «Салават Юлаев» уступил команде «Шанхай Дрэгонс» со счетом 2:3. Встреча проходила на «СКА-Арене» в присутствии 6709 зрителей и завершилась в основное время.

Счет в матче был открыт на второй минуте: нападающий номинальных хозяев Борна Рендулич забросил первую шайбу. Уфимская команда сравняла счет в середине первого периода благодаря точному броску Артура Фаизова. Во втором игровом отрезке «Шанхай» вновь вышел вперед после гола Нейта Сюкезе.

В третьем периоде «Салават Юлаев» реализовал численное преимущество: шайбу забросил Девин Броссо, сделав счет 2:2. Однако через минуту нападающий «Шанхая» Кевин Лабанк установил окончательный результат встречи. Китайский клуб этой победой прервал свою серию из четырех поражений подряд.

Дополнительный интерес к матчу вызывал факт недавнего перехода защитника Уайатта Калинюка из стана уфимцев в состав «Шанхая». Сделка состоялась в конце ноября, и игрок, проведший за «Салават Юлаев» 18 игр в текущем сезоне, теперь выступает против бывшей команды.

Перед визитом в Санкт-Петербург уфимский клуб демонстрировал положительные результаты, одержав победу над «Барысом» со счетом 7:4 и переиграв ЦСКА в серии буллитов. Текущее поражение не позволило команде закрепиться на более высоких позициях в Восточной конференции, где продолжается плотная борьба за попадание в плей-офф.

Ранее издание News-Bash сообщало о кадровых изменениях в составе уфимского клуба, направленных на оптимизацию бюджета и состава. В частности, нападающий Илья Федотов покинул команду в результате обмена на денежную компенсацию в размере 1000 рублей. Также в ноябре «Салават Юлаев» пережил сложный отрезок, проиграв пять матчей из шести, включая встречу с «Барысом» в Астане.