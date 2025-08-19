«Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» в первом товарищеском матче предсезонки

Уфимцы играли резервным составом, но смогли перевести игру в овертайм

18 августа «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» в домашнем товарищеском матче со счётом 2:3. Уфимцы играли резервным составом, но смогли перевести игру в овертайм. Для болельщиков главным событием стало возвращение нападающего Глеба Кузьмина, который вышел на лёд впервые за год.

Тренеры проверили молодёжь

Тренерский штаб во главе с Виктором Козловым дал отдохнуть лидерам команды. В игре не участвовали Александр Хмелевский, Алексей Василевский, вратарь Александр Самонов и другие ключевые игроки основы, включая легионеров. Вместо них шанс проявить себя получили резервисты и молодые хоккеисты.

Кузьмин — снова в игре и с капитанской нашивкой

Главное событие вечера — возвращение в строй форварда Глеба Кузьмина. Он не играл почти 12 месяцев после тяжёлой травмы позвоночника, которую получил в сентябре прошлого года. На этот матч Кузьмин вывел команду в качестве капитана.

Как проходила игра

Счёт открыли гости, но уфимцы дважды отыгрывались. Шайбы за «Салават» забросили Александр Чёрный и Александр Шаров, который сравнял счёт за четыре минуты до конца третьего периода. Судьба матча решилась в овертайме — победный гол забил игрок «Автомобилиста» Кёртис Волк.

Несмотря на товарищеский статус и экспериментальный состав, на «Уфа-Арену» пришли почти семь тысяч болельщиков.

Что дальше

Уже сегодня, 19 августа, команды проведут повторный матч. Ожидается, что в нём «Салават Юлаев» выставит основной состав.