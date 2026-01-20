«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» 2:5 в домашнем матче КХЛ

В матче чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на домашней арене уступил омскому «Авангарду». Встреча завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против омского «Авангарда» со счетом 2:5. Гости владели инициативой в начале встречи и смогли реализовать свои моменты, тогда как хозяева площадки сумели ответить лишь двумя заброшенными шайбами.

В первом периоде омская команда действовала активнее. Счет был открыт на девятой минуте, а спустя минуту преимущество гостей увеличилось до двух шайб. К 15-й минуте «Авангард» забил третий гол. Уфимцы имели возможность отличиться при игре в численном большинстве, но не использовали этот шанс. В одном из эпизодов нападающий Данил Алалыкин прошел через оборону соперника, но не смог переиграть вратаря на пятаке.

Во втором игровом отрезке ситуация на льду изменилась: «Салават Юлаев» стал больше контролировать шайбу. Омские хоккеисты дважды нарушали правила, и второе удаление уфимцы реализовали. Александр Жаровский отдал передачу на Шелдона Ремпала, который воспользовался ситуацией у ворот и сократил отставание. Позже Петр Хохряков вышел «один на ноль» с голкипером Никитой Серебряковым, но не сумел забить. В конце периода вратарь уфимцев Семен Вязовой предотвратил гол, остановив шайбу на линии ворот.

Третий период начался с успешной игры хозяев в меньшинстве, однако затем команда пропустила гол в равных составах. Тренерский штаб уфимцев принял решение снять вратаря во время большинства, чтобы попытаться сократить разрыв, но это привело к пропущенной шайбе в пустые ворота. Окончательный счет установил Александр Хохлачев, забивший на 59-й минуте после возвращения в состав после травмы.

В статистике личных встреч перевес остается на стороне омского клуба. В последних пяти матчах «Авангард» чаще одерживал победы над уфимцами, а общее количество выигранных матчей в истории противостояния также выше у «ястребов».