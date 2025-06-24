«Салават Юлаев» усиливает оборону канадцем за 5 миллионов рублей

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«Салават Юлаев» приобрёл права на канадского защитника Дина Стюарта, заплатив за него 5 миллионов рублей, сообщает «Спорт-Экспресс». В минувшем сезоне Стюарт провёл 52 матча за подмосковный «Витязь», отметившись 5 голами и 10 передачами, а его показатель полезности составил +5.
Для 29-летнего канадца это был дебют в КХЛ — до этого он выступал в Северной Америке, в том числе за фарм-клуб «Виннипег Джетс» в АХЛ. Лучшим сезоном для Стюарта стал 22/23, когда он набрал 18 очков (1+17) в 61 игре.
«Витязь» из-за финансовых проблем не примет участие в новом сезоне КХЛ, и многие игроки покинули клуб. Среди них Максим Дорожко и Матвей Заседа, перебравшиеся в «Амур», а также Дерек Барак и Дмитрий Бучельников, которые нашли новые команды.
Для «Салавата Юлаева» трансфер Стюарта стал уже четвёртым в межсезонье. Ранее клуб пополнили канадский форвард Джек Родуолд, экс-нападающий «Сочи» Илья Федотов и Максим Кузнецов, подписавший двусторонний контракт с возможностью играть и за ВХЛ, и за КХЛ.
Кроме того, уфимцы готовят обмен форварда Прохора Корбита из «Спартака» на Данила Кочурова из «Толпара». Новые приобретения — попытка укрепить состав перед сложным сезоном, учитывая финансовые трудности клуба.
Почему «Салават Юлаев» решил усилить оборону именно иностранцем, а не российским игроком?
В Уфе давно считают, что ставка на легионеров даёт шанс остаться на плаву, когда топовых россиян переманивают конкуренты с большими кошельками. За отечественных защитников сейчас идёт настоящая охота, а ценники на них взлетели до небес. «Салават» не готов переплачивать, зато тщательно выбирает иностранцев, которые могут сразу дать результат. По мнению клуба, легионеры — более надёжный вариант, а их зарплаты часто оказываются даже выгоднее, чем у многих россиян.
Каковы перспективы у «Салавата Юлаева» после этого трансфера?
Сделка со Стюартом — попытка залатать дыры в обороне и добавить креатива в атаке. Клубу нужно было срочно усилить заднюю линию после ухода ряда игроков и не самой яркой игры защитников в прошлом сезоне. Эксперты отмечают: если Стюарт быстро адаптируется, у «Салавата» есть шанс снова войти в топ-5 по надёжности обороны и побороться за плей-офф. Но финансовая нестабильность никуда не делась, и каждое усиление — как игра в шахматы с закрытыми глазами.
Почему «Витязь» не смог удержать своих ведущих игроков?
«Витязь» попал в классическую ловушку: денег нет, а игроков терять приходится пачками. Клуб сначала бодро продлевал контракты, но потом финансирование резко прекратилось — и началась распродажа. За последние недели почти все лидеры ушли за денежную компенсацию, а сам клуб официально покидает КХЛ из-за банкротства. Причины — смена руководства, потеря спонсоров и низкая посещаемость матчей. В итоге даже базу для тренировок команда не смогла сохранить.
Чем интересен стиль игры Дина Стюарта?
Стюарт — не просто «столб» в обороне, а защитник с атакующим уклоном. В «Витязе» он отметился 15 очками за сезон (5 голов и 10 передач) и стабильным плюсом в полезности. В Северной Америке был известен как игрок, который не боится идти вперёд, поддерживать атаку и подключаться к розыгрышу большинства. Его стиль — это микс канадской жёсткости и умения быстро принимать решения, что в КХЛ бывает редкостью для новичков.
Как часто иностранные защитники становятся ключевыми игроками в КХЛ?
Иностранцы в обороне — не экзотика для КХЛ. Только за последние годы легионеры не раз становились лидерами своих команд: вспомнить хотя бы Кевина Даллмэна или Филипа Ларсена. В сезоне-2024/25 почти треть всех защитников-легионеров играли ключевые роли, а клубы всё чаще ищут именно атакующих иностранцев, чтобы компенсировать дефицит креативных российских игроков.
Есть ли риск, что Стюарт не приживётся в Уфе?
Риск всегда есть: адаптация к российской лиге и жизни в Башкирии — это не прогулка по парку. Но у «Салавата» есть опытные наставники и легионерское комьюнити, которые помогают новичкам влиться в коллектив. Стюарт уже прошёл испытание КХЛ в «Витязе», так что шансы на провал минимальны, хотя и не исключены: климат, язык, новые схемы — всё это может сыграть злую шутку.
Каковы финансовые условия сделки по сравнению с другими трансферами этого межсезонья?
За права на Стюарта «Салават» выложил 5 миллионов рублей — это средний ценник для защитника-легионера в этом межсезонье. Для сравнения, некоторые клубы отдавали за российских игроков суммы в 2–3 раза выше. На фоне тотальной экономии в КХЛ, такой трансфер выглядит разумным компромиссом между качеством и бюджетом.
Какой исторический аналог можно вспомнить?
В истории «Салавата» уже были громкие трансферы, когда клуб делал ставку на иностранцев ради рывка вперёд. Например, переход Дмитрия Калинина в 2009-м: опытный защитник из НХЛ приехал в Уфу, чтобы закрыть брешь в обороне, и не прогадал — команда тогда всерьёз претендовала на Кубок Гагарина. Сейчас ситуация похожа: ставка на опытного легионера — попытка найти баланс между стабильностью и амбициями.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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