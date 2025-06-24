«Салават Юлаев» усиливает оборону канадцем за 5 миллионов рублей

«Салават Юлаев» приобрёл права на канадского защитника Дина Стюарта, заплатив за него 5 миллионов рублей, сообщает «Спорт-Экспресс». В минувшем сезоне Стюарт провёл 52 матча за подмосковный «Витязь», отметившись 5 голами и 10 передачами, а его показатель полезности составил +5.

Для 29-летнего канадца это был дебют в КХЛ — до этого он выступал в Северной Америке, в том числе за фарм-клуб «Виннипег Джетс» в АХЛ. Лучшим сезоном для Стюарта стал 22/23, когда он набрал 18 очков (1+17) в 61 игре.

«Витязь» из-за финансовых проблем не примет участие в новом сезоне КХЛ, и многие игроки покинули клуб. Среди них Максим Дорожко и Матвей Заседа, перебравшиеся в «Амур», а также Дерек Барак и Дмитрий Бучельников, которые нашли новые команды.

Для «Салавата Юлаева» трансфер Стюарта стал уже четвёртым в межсезонье. Ранее клуб пополнили канадский форвард Джек Родуолд, экс-нападающий «Сочи» Илья Федотов и Максим Кузнецов, подписавший двусторонний контракт с возможностью играть и за ВХЛ, и за КХЛ.

Кроме того, уфимцы готовят обмен форварда Прохора Корбита из «Спартака» на Данила Кочурова из «Толпара». Новые приобретения — попытка укрепить состав перед сложным сезоном, учитывая финансовые трудности клуба.